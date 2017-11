7Setenta, clásicos y solidarios

Lo mejor de la música de los 70 e incluso de los 80 sonará esta noche en A Estrada de la mano del grupo vilagarciano 7Setenta en un concierto de entrada gratuita que tendrá lugar a las 21.00 horas en el Teatro Principal. Se enmarca en la serie de conciertos que esta formación -que celebró su 20 cumpleaños en agosto, con un concierto en las fiestas vilagarcianas de San Roque-ha venido ofreciendo en el marco de un acuerdo con la Liga Reumatolóxica Galega, que busca sensibilizar en conciertos benéficos los graves problemas que las dolencias reumáticas le ocasionan a la gente joven.

Esta buena causa le brinda, a la par, al público estradense la oportunidad de conocer a un grupo con sobrada experiencia y saber hacer que tiene su fuerte en la interpretación de los temas más conocidos de Pink Floyd. Así, esta noche sonarán varios de sus clásicos: "Shine on you crazy diamonds", "Mother", Confortably Numb"W, "The Wall" o "Coming back to life". Pero en el repertorio también habrá un hueco para temas de los Beatles, los Rolling Stones, Neil Young, varias versiones de Joe Cocker y canciones emblemáticas en España de referentes como Antonio Flores, Los Secretos o El Último de la Fila.

Es apenas una selección del amplio repertorio de temas de esta formación integrada mayoritariamente por vilagarcianos pero en cuyas filas militan también un caldense y dos estradenses.

Uno de ellos es el batería Javier Paz, que se integró en el grupo hace ya dos años, cuando llegaba a su fin su anterior proyecto musical, The Sound Carpet. Acumula una dilatada trayectoria musical, que le llevó a tocar con Robin de los Estercoleros, La Señal, Red Hot Chilli Frikis y Canajazz.

Precisamente fue a través de Paz cómo el grupo encontró a su actual bajista, el también estradense Álex Lorenzo. Lleva en 7Setenta un par de meses.

No serán los únicos estradenses que hoy se suban al escenario. Con ellos actuará también una sección de viento vinculada al Conservatorio de A Estrada, con trombón, saxo y trompeta.

Será una buena oportunidad para recordar temas inolvidables de la mano de un grupo muy solidario y conocido en el Barbanza que el pasado año ya sumó a algunos de sus integrantes al festival musical estradense Viven, rindiendo así su particular tributo a la música de los 80.