La Diputación destina 6 millones en cuatro años a conservación de viales en la zona

La Diputación provincial saca a concurso el contrato de conservación y mantenimiento de las carreteras de su propiedad para los próximos cuatro años con un presupuesto que rebasa los 20,7 millones de euros. Dentro de este paquete entran los viales provinciales de Deza y Tabeirós y de otros municipios limítrofes. En la zona norte se incluyen los de: Lalín, Dozón, Rodeiro, Agolada, Vila de Cruces, Silleda, A Estrada, Cerdedo, Forcarei, Caldas de Reis, Cuntis, Valga, Pontecesures y Catoira. El presupuesto estimado para estos municipios es de algo más de 6 millones de euros para trabajos a acometer en cuatro anualidades.

La institución provincial destaca que, hasta la fecha, realizaba el mantenimiento con personal y medios propios como con adjudicaciones puntuales para trabajos o señalizaciones y material, con un coste medio de 5,3 millones anuales. Pese a la elevada cuantía, esos trabajos no estaban bien dimensionados respecto a las necesidades, no eran operativos y no permitían planificar la dotación y conservación a medio plazo. Las empresas interesadas en presentarse al concurso público de la Diputación podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 28 de diciembre. La intención es que el citado servicio se ponga en marcha lo más rápido posible, durante el próximo año.