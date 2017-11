A Estrada evoca lo mejor de la música de los 80 el 22 de diciembre con su XI Viven

A Estrada evocará el próximo 22 de diciembre lo mejor de la música de los ochenta en la undécima edición de su Festival Viven, recuperado en 2016 tras los 12 años de silencio que siguieron a los 9 años consecutivos de celebración de sus inicios. Más de medio centenar de músicos proyectan secundar el certamen, que se mantendrá fiel a la filosofía de sus orígenes, en los que los músicos locales a los que les tocó vivir los últimos años de la década de los 80 como adolescentes pudiesen reunirse y mezclar componentes de distintos grupos para tocar y cantar juntos canciones célebres de la "movida" de los 80 y, ya en las últimas ediciones del Viven antes de su largo paréntesis, también clásicos de principios de los 90.

Así lo explicó al mediodía de ayer Valentín Torrado "Curi", uno de los impulsores de la recuperación del certamen el pasado año, antes de indicar que en esta ocasión hay más de 60 músicos interesados en participar. La mayoría son músicos de A Estrada pero también habrá algunos de Lalín, Silleda y Rodeiro que ya durante los primeros años del Viven se volcaban con este festival musical. También se sumarán nuevas generaciones de músicos interesados en participar pero siempre respetando la música que triunfaba en época a la que rinde tributo el Viven. Sonará lo mejor del pop, del rock y hasta del punky de entonces. Dado el elevado número de participantes no será posible que cada uno elija un tema, como ocurría antes. Tendrán que irse acomodando en grupos para conformar un número limitado de canciones, que no podrá exceder las 37 del pasado año (a fin de no exceder las 3 horas de duración previstas y no cansar al público). Así, sonarán canciones de grupos y autores tan destacados como Siniestro Total, Aerolíneas Federales, La Unión, Barricada, Gabinete Caligari o Tino Casal, entre otros.

Recuperación

Tras una primera reunión en la que impulsores de la recuperación del festival en 2016 sentaron las bases que deberán respetar todos los participantes, ya ha dado comienzo la conformación de los grupos y el reparto de temas que sonarán en la próxima edición. Los ensayos arrancarán el fin de semana.

En cuanto al festival, dará comienzo a las 22.30 horas del 22 de diciembre en la discoteca Nicol's con entrada gratuita pero con aforo para 300 personas. No obstante, quien no pueda acceder a la sala podrá verlo en la red. Si el año pasado ya se retransmitió en streaming con una sola cámara y un sonido que pensado para ello, este año se proyecta retransmitir con multicámara y un sonido más cuidado.