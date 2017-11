Cuiña dice que el PP sometió a Peña a "un juicio sumarísimo" por algo que es una anécdota

El alcalde de Lalín, Rafael Cuiña, defendió ayer a su concejala de Cultura, Lara Rodríguez Peña, a la que el PP pide su dimisión por haber hecho uso de un coche oficial para acudir a un examen antes de regresar a un pleno. El mandatario, en declaraciones a Radio Lalín, analizó la comparecencia de Peña y señaló que el grupo popular la sometió a "un juicio sumarísimo", en relación a las preguntas realizadas por el portavoz municipal del PP, José Crespo.

Cuiña utilizó la expresión de su antecesor "en Lalín nos conocemos todos" para señalar que la ciudadanía "sabe como funcionaban antes los coches oficiales", mientras que, inistió, ahora el parque móvil municipal está a disposición de concejales o funcionarios. "Es un ejercicio de cinismo inasumible, lo de Lara es una anécdota más o menos afortunada, pero es una persona íntegra y una perona con ética y moral", declaró. Quiso comparar el uso del turismo oficial de su etapa con la anterior, asegurando que desde que es alcalde apenas pasó kilometraje al ayuntamiento y que a diario emplea su vehículo particular. "No necesito que me vengan a buscar a casa con el coche oficial o a traerme los periódicos a casa", dijo, preguntando a la vez si antes esto había acontecido.

Auditorio

Por otro lado, dijo sentirse "preocupado" por el caso de la firma falsa en certificaciones del auditorio de hace más de una década. Sobre la Encomenda do Cocido que pretender recuperar Crespo, pidió que este acto no se solapase con otros oficiales de la fiesta.