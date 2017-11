Vecinos de Cadrón alertan de daños en cierres durante los desbroces de Fenosa

La empresa Fenosa realiza desde hace semanas labores de limpieza, tala y poda en las líneas eléctricas de la comarca. Estos trabajos cumplen con la norma que marca la Lei de Montes, según la que cada año las empresas eléctricas deben limpiar el 25% de sus líneas, de modo que las zonas en que se actúa van rotando cada año.

Las limpiezas se hacen mediante contratación externa, y despiertan numerosas críticas sobre todo desde la parroquia de Cadrón. El sindicato Unións Agrarias se hace eco de daños en varias parcelas causados por las paleadoras. No se trata de podas excesivas de árboles (suelen ser una queja habitual), sino de daños colaterales en las fincas. Un ejemplo es el de José Manuel Oro, que tiene una finca arrendada en A Veiga "y en la que las paleadoras me tiraron los postes para poder entrar". Conoce otros casos en los que las máquinas accedieron a los prados, recién sembrados, y destrozaron la hierba que comenzaba a nacer, con lo que habrá que realizar una nueva siembra, apunta. Es lo que le ocurrió también a Fernando Doval, que vive en la aldea de Castelo, que optó por quejarse al conductor de la pala y éste lo remitió al encargado.

Las paleadoras que se usan en estos trabajos este año, como indica Unións Agrarias, además de sus dimensiones vienen provistas de cadenas, con lo que el suelo queda bastante dañado. "Y lo peor es que arrastran cierres centenarios". La organización agraria adelanta su disposición a defender a lo afectados a nivel jurídico "o lo que les haga falta ante otro atropello de esta eléctrica, con una clara falta de respeto por el patrimonio rural". Los afectados apuntan que en anteriores tandas de limpieza no se causaron daños ni a cierres, postes y otras dotaciones, y entienden que es necesario que el entorno de las redes de tensión esté limpio para evitar la propagación de incendios.

Reclamar de forma oficial

Desde la empresa, Fenosa apunta que no tiene constancia de estas quejas pero que, en todo caso, contactará con la empresa encargada de realizar los trabajos e investigará de forma interna qué ocurrió en Cadrón. Pero recuerda, una vez más, que los propietarios de fincas y bienes que puedan sufrir algún tipo de alteración o daño durante las labores de desbroce deben presentar un escrito oficial ante la empresa para poder tener derecho a una compensación económica o al arreglo de ese desperfecto. Más que nada, porque si no se presenta una denuncia oficial, el daño no constará tampoco oficialmente ante la empresa. Una vez que se presenta esa reclamación por el cauce oficial, Fenosa abre una investigación y desplaza técnico a la zona donde se produjeron daños para ratificar el alcance de éstos. Durante el año pasado, la eléctrica destinó 6,5 millones de euros a tareas de limpieza, desbroce y podas en las líneas de baja, media y alta tensión que posee en la comunidad gallega.