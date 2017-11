La Encomenda será en una instalación local y no interferirá con actos del Cocido

El exalcalde de Lalín, José Crespo, reiteró ayer su petición al Concello del material municipal necesario para la celebración del capítulo de la Encomenda do Cocido para la próxima edición de la cita, que en febrero cumple 50 años. En declaraciones a una emisora de radio local, Crespo dijo que, como avanzó en el pleno de anteayer, la idea de recuperar este acto oficial del Cocido, suprimido por el gobierno en 2016, partió de un grupo de comendadores gallegos y foráneos y que incluso se planteó celebrar este evento en Madrid.

Crespo, como gran comendador, es el presidente de una asociación que ahora deberá modificar sus esquema organizativo por el fallecimiento de algunos de sus miembros destacados como Saturno Valdés (fundador) o el escribano de la orden, el artista cruceño Paco Lareo. Para rearmar la Encomenda, que espera sea recuperada en el futuro por el concello, es preciso que el alcalde, Rafael Cuiña, le confirme la cesión del cucharón con el que se bautizaban a los nuevos miembros de la orden, algunas capas que quedaron o el libro de actas y firmas de los comendadores.

Crespo Iglesias sostiene que este evento costaba poco a las arcas municipales en función del retorno publicitario que tenía, al acercarse a Lalín personalidades o artistas. Para esta cita "privada" el fundador de la Encomenda señala que pedirá un espacio municipal, que tratará de no interferir con los actos del Cocido y que no tendrá coste para las arcas municipales. Además, lamenta que el Cocido no vaya a ser fiesta de interés internacional y pide al gobierno municipal, dentro de esta línea abierta a la colaboración para la 50 edición, que trate de conseguir la gala televisiva.