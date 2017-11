Crespo cuestiona la"superioridad moral" de Peña y APAC le tilda de "inquisidor fracasado"

Veinticuatro horas después, la comparecencia de la edil de Cultura de Lalín, Lara Rodríguez Peña, para aclarar al PP el caso de su uso de un vehículo oficial para acudir a un examen a Pontevedra, sigue originando una gran tensión entre las partes. Mientras A Plataforma Aberta Cidadá (APAC) cierra filas en torno a su representante y afirma que el episodio, "de ser cuestionable, difícilmente podría serlo más allá del debate estético", los populares arremeten con dureza contra Peña por considerar que su actitud en el pleno solo puede entenderse desde la prepotencia de alguien "que va de una superioridad moral que nadie le otorgó".

Así valoró ayer el portavoz del PP, José Crespo, la comparecencia de la concejala en una entrevista en una emisora de radio comarcal. Crespo, que llevó el peso del interrogatorio a Peña, reitera que su comparecencia fue "decepcionante" y que esperaba que pidiese disculpas y reconociese que el episodio no volvería a repetirse. "No es un hecho muy grave por el coste económico, pero muy grave por ratificarse y decir que lo volvería a hacer". Además de insistir en que el PP pedirá la reprobación y el cese de la miembro del gobierno, recuerda que la edil popular suya Paz Pérez había sido cuestionada años atrás por PSOE y BNG por usar un coche oficial para viajar a unos campamentos municipales y dejarlo una noche en Sanxenxo, donde durmió, aunque sin chófer. "Solo pretendíamos que se pusiese colorada; que dijese, me equivoqué y se acabó el cuento". Pregunta qué opinan ahora PSOE y BNG, socios de gobierno, y asegura que en el seno del cuatripartito existe una sensación de "bochorno" por la actitud de su compañera. "El gobierno debería pedir disculpas y decirle a ella que no fuese tan prepotente y sobrada". La petición de dimisión será presentada en el pleno de este mes. Y será así porque en el caso de la reprobación habrá que votar. Otra cuestión que molesta al PP es que Peña fuese recogida por el chofer en su casa y la dejase de nuevo en el domicilio antes de acudir al pleno. "No debía tener tanta prisa", remacha Crespo.

Mientras, APAC en un comunicado, muestra su sorpresa sobre el comportamiento "de alguien que no parecía reparar mucho sobre los límites entre uso y abuso de los medios públicos, se sienta en posición de impartir lecciones de ética o moral a otra persona por un tema que de ser cuestionable, difícilmente lo sería más allá de su debate estético". Añade que el problema de pedir perdón, "como si mataras a alguien, es que la gente piensa que pides perdón por matar a alguien". El partido de Peña entiende que este juego puede ser interesante para Crespo y cuestiona que ni siquiera se verificase punto del pacto de go-bierno referido al uso del coche oficial. "Le falló el guión, lo que le queda es insultarnos. Pocas veces se escucharon en un pleno tal cantidad de improperios dirigidos a una representante pública. Lo que vimos en el pleno, más que una comparecencia parecía la aplicación de un tercer grado en un interrogatorio policial". APAC atribuye la actitud de Crespo a que tras "tocar" el Senado perdió la ilusión por el escaño municipal y que con sus "interminables sesiones de verborrea trata de compensar todo lo que no habla en el Senado", poniendo el acento en su nula actividad en la Cámara Alta en defensa de la comarca. Sostiene que con el argumento del popular de que la presencia de Peña en el pleno "el día fatídico" no era necesaria deja claro que es él el que no merece estar ahí. "Igual tenía que pensar en dimitir. Es incapaz de entender lo que asistir a un pleno puede significar para ella y desprecia a todas las personas que nos sentimos representados por ella", expone APAC, que además agradece la labor de su compañera, con el deseo de que siga con su labor.