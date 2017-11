Compromiso lamenta el "circo" de Cruz en el pleno

Compromiso por Galicia considera "vergonzosa y surrealista" la actuación del edil no adscrito Juan José Cruz al presentar en pleno una moción en la que faltaba al respeto al expresidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor "y a la memoria de José Antonio Rueda; padre del vicepresidente Alfonso Rueda, y como ya es habitual a Xosé Cuiña". Afirma que el "circo" montado por Cruz en la sesión con una moción "que reconoció que era para enredar es una muestra más del comportamiento lamentable de un teórico representante público dedicado al insulto a toda clase de personas y colectivos de nuestro concello". Recuerda la abstención en su propia moción, "algo nunca visto en la histórica democrática de Lalín". Compromiso exige a Cruz que deje su puesto y ponga fin a sus insultos a personas fallecidas. "Destruir las posibilidades de progreso de los vecinos solo es propio de miserables políticos que no merecen representar a nadie, cuando no pueden representarse a sí mismos", expone en un comunicado.

Valoración del no adscrito

Mientras, Cruz analizó ayer algunos episodios del pleno. Acusa a Peña de "prepotente" por no ser capaz de asumir su oferta de dejar sus asignaciones de un mes para una entidad benéfica. Dice que el alcalde sigue perdiendo los papeles cuando está bajo presión, cuestiona la obra de la Praza de Galicia, que Cuiña apoye la contratación de retenes y a la vez proponga su supresión, valora las obras que salieron adelante con su apoyo y pregunta si en el patronato hubo más contratos irregulares como el del profesor Bram Sniekers y por qué no se actuó antes.