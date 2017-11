San Simón abre las jornadas dedicadas a la memoria histórica

"A declaración de San Simón como Illa da Memoria supón darlle un recoñecemento para que todo o que alí sucedeu sexa coñecido pola cidadanía e para dignificar a loita das persoas e dos seus familiares que sufriron a represión". Con estas palabras explicaba ayer el responsable de Cultura e Lingua de la Diputación, Xosé Leal, la razón por la que la primera de las jornadas que el organismo provincial organiza con motivo de la Reparación de la Memoria Histórica se dedicase a este enclave. Así, bajo el epígrafe San Simón. Illa da Memoria, se proyectó el documental Aillados, de la Asociación O Faiado da Memoria, que recoge testigos de cómo era la vida en la isla cuando fue convertida en campo de concentración y cárcel durante la represión franquista. Tras la proyección tuvo lugar un pequeño coloquio en el que participaron, además del propio Xosé Leal; Antón Caeiro, de la Asociación El Desván de la Memoria; y el concejal silledense Matías Rodríguez da Torre, de Iniciativa Galega pola Memoria, organización que impulsa la campaña para que San Simón acoja actividades relacionadas con su pasado durante la guerra y la posguerra.

En su intervención, Antón Caeiro recordó que la primera versión de Aislados data de 1988 y que "nestes case 30 anos que pasaron, este traballo mantén vixente a súa importancia polas persoas que aparecen e polas súas testemuñas". La versión del documental que fue proyectada esta tarde es la más reciente, del año 2001, que, según explicó Caeiro, "mantén toda a forza da versión inicial respecto do recoñecemento cara as persoas que padeceron a represión en San Simón e que nunca tiveran ningún tipo de voz". Aillados trata de difundir lo que Antón Caeiro definió como "as historias de San Simón, e abrilas a toda a poboación e darlle valor ás persoas que participaron para que sexa coñecidas e recoñecidas con dignidade".

Matías Rodríguez da Torre explicó que puesto que el gobierno de la Xunta no tiene políticas sobre la memoria histórica "temos que promovelas dende a sociedade civil". Iniciativa Galega pola Memoria lanzó el pasado 16 de julio la campaña para alcanzar que San Simón sea reconocida con el nombre de Illa da Memoria y que se realicen en ella actividades de reconocimiento a las víctimas del franquismo y que de realizarse otro tipo de actividades culturales estas guarden un respeto absoluto por el pasado simbólico de la Isla.

Presentación de un libro

La semana de actos en favor de la memoria histórica continuará hoy con la presentación del libro Memorias de sal e terra. O ensino no Concello de Marín (1867-1940), de Celso Xavier Milleiro Sánchez y Xosé Manuel Moreira Docampo y editado por la Diputación de Pontevedra. En la presentación, además de Celso Millar, también participará Enriqueta Otero, de la Asociación por la Memoria Histórica de Marín. Todos los actos se celebran en el salón de plenos del Pazo, lugar que acogía los consejos de guerra contra los represaliados, como símbolo de recuperación del edificio para la soberanía del pueblo, valor del que fueron despojados tras el golpe fascista.