Gobierno y PP pactan reservar 170.000 euros para la humanización de la Praza de Galicia

La minoría numérica del ejecutivo lalinense lo obliga a negociar con la oposición propuestas para poder sacar adelante algunas propias. Este es el caso de la primera fase de humanización de la Praza de Galicia, para la que había un pacto de palabra previo, que el PP echó abajo por entender que era más urgente la extensión de la traída a los lugares de Casas Novas, Cáceme e Igrexa, en la parroquia de Goiás. Una vez que el gobierno accedió una reivindicación en la que presume de haber sido parte actora y haber elaborado el proyecto y dotarlo económicamente con 60.000 euros, los populares dieron su aprobación al plan para el espacio público situado delante de la casa consistorial.

Así lo avanzó en el pleno de ayer el edil de Urbanismo, Nicolás González Casares, que concretó que la inversión prevista alcanzará los 170.000 euros con cargo a remanentes de la cuenta del año pasado. Esta cuantía es menor de la inicial, de 300.000 euros, pero permite activar el proyecto -concebido por el anterior grupo de gobierno- con el arquitecto paisajista local Martín Toimil. El portavoz del PP, José Crespo, recordó que la intervención se había planteado para varias fases y aceptó el razonamiento de Casares de la necesidad de acondicionar la plaza, si bien dijo que la iluminación de la misma era lo más urgente. El apoyo del PP a esta obra fue censurado por el edil no adscrito, Juan José Cruz, que tiempo atrás ya había mostrado su disconformidad con este proyecto por entender que, por ejemplo, Lalín tenía otras carencias como saneamientos o traídas de aguas en el rural. "Me llevo un resentimiento para casa", declaró, a la par que, dijo, percibía que estaba ganando peso político y que no trataría de romper puentes, "pero no me puedo callar", remarcó. Con estas palabras quiso lanzar un mensaje al PP de que la cooperación entre él y el grupo de la oposición con el que llega a muchos acuerdos debería haber reciprocidad. "No fue nuestra intención disgustarte", le dijo Crespo, además de recordarle que su escaño era clave dentro de una corporación en la que el gobierno suma diez ediles y once la oposición. El popular pidió que se agilizasen los trámites administrativos para que la obra de la Praza de Galicia no corriese peligro, a lo que Casares respondió que se llegaría a tiempo para cerrarla antes de final de año.

Este proyecto saltó a la palestra mientras la corporación debatía una moción del PP de la traída de aguas en Goiás. Los populares, como ya habían dicho, justificaron la iniciativa por la pasividad del gobierno en atender una reivindicación vecinal de hace más de un año, además de amonestarlo por no haber desarrollado ninguna nueva red de abastecimiento en lo que llevamos de mandato. Crespo y el alcalde, Rafael Cuiña, repitieron sus rifirrafes por la traída de Goiás. El popular pidió que, no solo en este particular, el regidor actuase con mesura en las reuniones con vecinos y no reprendiese a los que cree que son contrarios. Poco después se aprobaría por unanimidad la dotación de crédito para el abastecimiento de Goiás y las mejoras en las calles F, Alcalde Ferreiro y F. También la propuesta por urgencia de Cruz para la traída a Bustelo (Lebozán), con la abstención del gobierno al asegurar que este proyecto ya estaba hecho. El no adscrito también tuvo el apoyo del PP en su petición se saneamientos para A Xesta y Vilanova. "No vamos a votar tonterías", dijo Cuiña en su primera discusión seria con Cruz.

Lalín 2000

Por otro lado, por unanimidad salió la moción del PP sobre las mejoras en el polígono Lalín 2000. El edil de Obras, Francisco Vilariño, recordó los dos noes de la Xunta a la petición de subvención y anunció que se pediría una reunión con el conselleiro de Industria. Crespo dijo que estos fondos también podían pedirse a la Diputación. El acuerdo final pasa porque si no hay fondos externos, el Concello asuma las intervención.