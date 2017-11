El exalcalde retomará la Encomenda

El exalcalde e impulsor de la Encomenda do Cocido, José Crespo, anunció su intención de recuperar para el próximo año la celebración de un acto suprimido por el grupo de gobierno. Pidió que como presidente de la asociación de la orden gastronómica el Concello le cediese los útiles necesarios para programar este acto con motivo del 50 aniversario de la fiesta, plateando una cesión de los bienes municipales como el cucharón, capas sobrantes o el libro de actas de los comendadores. Indicó que su propuesta parte a raíz de la sugerencia de una veintena de miembros de la encomienda. Cuiña advirtió que este asunto ya se había tratado en una reunión con el PP para pedir su colaboración de cara a la organización de la próxima edición y que solo había pedido a Crespo que este acto no se solapase con otros oficiales del Cocido. Instantes después el edil no adscrito presentó un teléfono móvil a estrenar idéntico del que le es requerido por el Concello para ser entregado. Pero el secretario le indicó que en caso de no entregar el terminal original, el nuevo no se podía aceptar si no era como donación.

Cuentas de la Xunta

En otro orden de cosas, el ejecutivo sacó adelante con el respaldo de Cruz una moción sobre la pobre inversión de la Xunta para 2018. El edil Francisco Vilariño pidió al PP que no amparase al gobierno gallego por "invertir cero euros en Lalín por cuarto año consecutivo", recordando que con el bipartito hubo anualidades de más de 3 millones y el entonces gobierno local desautorizaba estas cuentas por escasas. "No se puede analizar lo que no existe, porque es cero y es intolerable", remarcó Vilariño, mientras desde las filas populares se exponía que habría que esperar a a 2018 para comprobar el alcance de las partidas genéricas. PP y Cruz apoyaron la moción de los populares sobre el respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a raíz del conflicto catalán. "Esto sí que es algo que importa a los vecinos", espetó Vilariño, antes de que el alcalde anunciase que el gobierno no votaba pese a defender el trabajo de guardias civiles o policías, aunque no las órdenes de sus jefes políticos. Los populares preguntaron por el proyecto de la empresa que pretende asentar en el polígono de Botos una planta de reciclaje de neumáticos. Casares dijo que no hay petición de licencia o que cree que la firma ni tiene la nave en propiedad, aunque el Concello será tajante, en caso de que el proyecto cuaje, en el cumplimiento de la normativa medioambiental.