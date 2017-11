Cruz se abstiene en su propia moción de una calle para Albor

En el pleno se vivió una situación rocambolesca. El edil no adscrito Juan José Cruz había anunciado semanas atrás un reconocimiento para el expresidente autonómico Gerardo Fernández Albor mediante, por ejemplo, el nombramiento de una calle con su nombre. La iniciativa partía con una exposición en la que se vinculaba a Albor con la aviación de la Alemania nazi y, al tiempo, se hacía hincapié en que había sido víctima de una traición con el fallido movimiento para derrocarlo con el expolítico José Luis Barreiro como protagonista de un acontecimiento en el que Cruz metió también al fallecido Xosé Cuiña. Después de un primer paso en el que admitió que con su moción solo pretendía " encerellar" y ver como el PP se desmarcaba del debate, Cruz anunció que en la votación de su propia moción su voto sería la abstención. Crespo tildó de desafortunada la propuesta del no adscrito. "Lamento que venga esta moción; nos negamos a votarla", expresó. "El pueblo de Lalín no se merece este espectáculo", exclamó Rafael Cuiña una vez que Cruz añadió que con su moción pretendía "embarrar".

El alcalde, al que Cruz había acusado en cierta medida de engrandecer la figura de Albor mientras la lealtad de su padre hacia el expresidente era cuestionable, dijo que lo único que había manifestado fue una felicitación por su 100 cumpleaños. "¿No vais a decir nada más sobre la acusación de traidores a Xosé Cuiña o a Rueda Crespo?", inquirió a los populares. Cruz protagonizó otro incidente tras ser cortado por el alcalde cuando pretendía intervenir fuera de turno. Se levantó y anunció una denuncia contra Cuiña, increpando a un agente de la Policía Local al que pedía que se personase en la sala el jefe de la agrupación. Al final, desistió y continuó en resto del pleno.