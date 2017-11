La Matanza do Porco será en Moneixas

Lalín capital se queda sin Matanza Tradicional do Porco. El gobierno local alude a "dificultades técnico-administrativas" para realizar el evento etnográfico en el núcleo urbano, como era su intención y como había anunciado el propio alcalde, Rafael Cuíña, a comienzos de año. Así que Moneixas tomará el relevo de Bermés como parroquia anfitriona de una Matanza Tradicional do Porco que alcanzará en 2018 su decimonovena edición.

Desde el gabinete de la Alcaldía se dio a conocer ayer el obligado cambio de planes y se informó de que ya se había hablado con la asociación vecinal de Moneixas para que asumiese la tarea de organizar la cita. Tras una primera reunión celebrada el sábado, los miembros del colectivo aceptaron la encomienda teniendo muy presente que forma parte de la 50ª Feira do Cocido, una edición muy especial. La asociación vecinal pretende involucrar a toda la parroquia -de unos 200 habitantes- en la organización, de modo que se convocará un encuentro abierto a todos los residentes en fechas próximas.

La matanza se celebrará el domingo 21 de enero, como de costumbre, dos semanas antes de la feria, que este año cae el domingo 4 de febrero. En principio, el lugar elegido es el patio de la casa rectoral, que ofrece unas condiciones idóneas para la recreación etnográfica, de la que se encargarán los habitantes de Moneixas. No faltarán las degustaciones de productos típicos durante toda la mañana y la comida al finalizar las tareas, que será en una carpa situada fuera.

La celebración de la XIX Matanza Tradicional do Porco en Lalín era un empeño personal del alcalde, que incluso había mostrado su preferencia por hacerla en la Praza da Igrexa. La propuesta se enmarcaba dentro de una Feira do Cocido que pretende ser muy especial por celebrar sus bodas de oro. En todo caso, el propio Cuíña ya no las tenía todas consigo y advertía, en febrero pasado, de que la recreación etnográfica podría ser inviable en la capital municipal "por cuestiones legales". Su intención era hacer una edición diferente con participación de vecinos de todas las parroquias, por las que volvería a rotar el evento desde el año 2019.