La Valedora do Pobo solicita por segunda vez un informe a Agolada sobre su transparencia

La Valedora do Pobo requiere al Concello de Agolada, por segunda vez en mes y medio, que remita un informe sobre su cumplimiento de la Lei de Transparencia. La entidad abrió un expediente tras la queja que presentó el exedil del BNG, Xosé Ramón Blanco, a finales de septiembre a raíz de la falta de información sobre el día a día del gobierno.

Blanco indica que según dicha ley en la página web deben publicarse informaciones de una forma clara, estructurada e inteligible para los ciudadanos. A poder ser, esta información ha de colgarse en formatos reutilizables. Pues bien, en el sitio web de Agolada (www.agolada.es), en lo que va de mandato (desde el 22 de junio de 2015) no se publican actas de plenos, y desde mayo del presente ejercicio tampoco aparecen las actas de las juntas de gobierno.

Blanco, igual que cualquier ciudadano de a pié que navegue por la web del Concello, también echa en falta otras cuestiones que sí se pueden consultar desde hace tiempo en las sedes electrónicas de los concellos vecinos. Así, en el apartado de contratación pública, se omite cualquier información referente a los contratos que formaliza el concello, pese a que la ley lo exige. Del mismo modo, nunca se publicaron en el sitio web los presupuestos, aunque solo sea con las partidas principales. Tampoco aparecen, por tanto, las cuentas anuales o los informes de auditoría y fiscalización. En su queja, Blanco también hace constar que no hay ninguna sección en la que se explique el organigrama de la entidad local o el curriculum de los altos cargos. Esta situación provoca que los vecinos "no sepamos las decisiones que toman en los órganos de gobierno, ni cómo gastan el dinero público que es de todos. Y el Concello somos todos, no la finca privada del alcalde y de sus amigos del PP", esgrime Blanco, quien lleva apartado de la política activa desde 2010.