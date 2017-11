El PP ve "inadmisible" la polémica por la revisión de la caldera del CEIP

El PP de Silleda califica de "muy grave" que a estas alturas de curso y con la llegada del frío aún no se resolviese a quién le corresponde el mantenimiento de la nueva caldera de calefacción del colegio de Silleda, "a pesar de los continuos requerimientos que la agrupación popular le viene haciendo al ejecutivo local" señalan desde el partido. El principal grupo de la oposición exige al ejecutivo de Manuel Cuiña que lleve a cabo "cuanto antes" la revisión de la caldera. El PP teme que, si se enciende la caldera sin la revisión que exige la Xunta, pueda haber algún problema en el centro. "Es una auténtica irresponsabilidad que puede poner en peligro la vida de los niños", añaden desde el partido.

Para el PP, "no es de recibo" cargar esta responsabilidad sobe la comunidad educativa, e insiste en que "ya deberían haberse tomado las medidas necesarias para no llegar a este punto. No entendemos cómo la concejala responsable [Pilar Peón] se marcha de viaje sin solventar este problema". Los populares concluyen indicando que éste "no es el único incumplimiento por parte del Concello en sus obligaciones en el mantenimiento de los CEIP". En principio, el gobierno local mantendrá mañana un encuentro con la dirección del centro y con los técnicos municipales para que los niños no sigan pasando frío "en una situación causada por la irresponsabilidad del grupo socialista".

Desde el ejecutivo, Manuel Cuiña ya aclaró anteayer que hasta ahora se encargaban los técnicos municipales de efectuar la revisión de las calderas; de hecho, así sigue haciéndose con la de CEIP Ramón de Valenzuela y la de la escuela infantil de A Galiña Azul (de la que también paga el carburante). Pero, en el caso de la caldera del CEIP de Silleda, la Xunta exige que el mantenimiento se haga mediante un contrato con una empresa externa, lo que supone un gasto de unos 2.000 euros, que están reparados por Intervención y Secretaría al entender que se trata de una competencia autonómica, si se atiende a la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Sin embargo, desde Educación hace escasos días se envió un informe al Concello alegando que, en base a las normas transitorias que aplica la Xunta sobre dicha ley, la competencia sigue siendo municipal hasta que el gobierno autonómico tenga capacidad económica para asumirla. En vista de este cruce de interpretaciones, Cuiña teme que se haga una revisión con técnicos municipales que la Xunta no admita.