"Es importante tener claro qué persigues"

- ¿Cuál es la clave del éxito de una empresa? ¿Se trata de dedicar todas las horas del mundo a él? ¿Es una cuestión de dinero?

- ¿Cuál sería su consejo para un joven emprendedor que esté pensando iniciar su propio negocio?

-Primero, que sea honrado y no engañe a nadie. Luego: trabajar duro y no desfallecer cuando las cosas no van como uno quiere, ya que siempre surgen nuevas oportunidades. E intentar disponer de un buen equipo humano.