Cofundadora de Fotografía Bernabé

Lo primero que llama la atención de Ofelia Calviño Fernández es su lucidez. Con casi 90 años de edad, la matriarca de la saga Bernabé hace gala de una buena salud y una sonrisa que aflora cada vez que echa la vista atrás para recordar algún pasaje de su azarosa vida. Ofelia encabeza un clan que hizo de su sobrenombre una marca propia dentro de la fotografía dentro y fuera de la comarca dezana. Todavía sostiene con firmeza algunas de las cámaras que utilizó hace varias décadas, cuando junto a su esposo pusieron en marcha una aventura familiar que perdura en el tiempo, y que tiene su continuidad entre varios de sus nietos.

-¿Cómo recuerda el Lalín de sus primeros años junto a su marido?

-Entonces había mucha miseria. Fueron tiempos muy duros para todo el mundo, pero gracias a Dios nosotros no pasamos hambre. Hubo que trabajar mucho porque yo me casé casi siendo una niña, y hubo que sacar adelante a siete hijos en unos tiempos muy difíciles. Yo tenía 16 años y él 21, y los dos empezamos sin nada, pero a base de mucho esfuerzo conseguimos salir adelante con una familia tan grande. Recuerdo que el primer hijo los tuvimos en Agruchave, pero como yo era muy espabilada muy pronto me puse a trabajar y ayudar en todo lo que podía.

-¿Es cierto que ya apuntaba maneras como estudiante?

-Es verdad que yo fui muy adelantada en el colegio. Entonces, la profesora que teníamos me dijo que había que buscarme un empleo. Me dio una habitación y ejercí como maestra sin título en la escuela porque la profesora tenía mucha fe en mis posibilidades. Tenía muchos chavales a mi cargo. Algunos ya fallecieron, pero debo reconocer que a todos ellos los quiero como si fuesen mis hijos.

-En Lalín existe la creencia de que todo el mundo ha posado alguna vez para los Bernabé.

-Yo creo que es verdad porque ya ni me acuerdo la cantidad de fotos que llegamos a hace mi marido y yo desde que empezamos con el negocio. Ahora salgo a la calle y no doy abasto a repartir abrazos y besos con la cantidad de gente que me encuentro. La gente se acuerda mucho de cuando les enseñaba, y eso para mí es un orgullo porque aún me lo siguen recordando.

-¿Cree que tenía más vocación de maestra que de fotógrafa?

-Me gustaba mucho darle clases a los niños. Como te digo, eran tiempos de muchas penalidades y procuraba cobrarles un precio razonable, por ejemplo, si se trataba de varios hermanos. Incluso a los que venían solos también intentábamos no cobrarles mucho porque no había dinero, y la gente hacía grandes esfuerzos para poder mandar a los hijos a estudiar. No es como ahora, afortunadamente, que todo el mundo puede darle unos estudios a sus chavales.

-¿Qué le parece este nuevo Lalín en comparación con que usted conoció hace años?

-Lalín siempre fue un lugar que nos gustó mucho, tanto a mí como a mi marido. Lo que pasa es que ahora está mucho mejor que en aquellos años, y me gusta más. Tiene aires de ciudad, ¿no?

-¿Con qué se quedaría de los inicios de la empresa familiar?

-Si soy sincera, no tengo ningún mal recuerdo de aquellos años, aunque fue todo muy duro. La gente de antes era diferente a la de ahora en muchas cosas, pero a mí me gustan las dos. Tampoco me quería olvidar del tiempo que mi marido y yo también trabajamos en la hostelería porque había que tirar por los niños. Pusimos un bar donde dimos muchas comidas, era un trabajo muy sufrido pero también tenías la satisfacción de los clientes que te comentaban cuanto le había gustado lo que preparaste. También me acuerdo lo mucho que se trabajaba cuando llegaba la época de la matanza. Incluso hubo una vez que una mujer que me encontré cuando iba a buscar agua llegó a decirme que cómo hacía para poder atender a todo. Yo le dije que cada uno hace lo que puede, y entonces ella se echó a reír porque no se lo podía explicar. En aquellos años había que trabajar en todo lo que se podía, y no podías dormirte porque el pan había que ganárselo día a día.

-¿Cómo descubre su vocación fotográfica junto a su marido?

-Yo me dedicaba a hacer las bodas. Debe de hacer ahora unos diez años o más que no voy, pero antes no me perdía una con mi cámara. Además, siempre me gustaron los niños, así que rara era la vez que no les hacía muchas fotos a los que iban a la ceremonia porque eran mi debilidad. Siempre tuve mucha mano para los críos, y creo que eso también se notaba cuando tenía que hacer algún reportaje fotográfico. Fueron momentos muy agradables porque antes aquí se casaba mucho la gente, pero parece que ahora ya no tanto, ¿verdad?