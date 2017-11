Pontevedra saca peito polas súas bandas

A mostra Bandas de Pontevedra. Homenaxe ás bandas da provincia xa pode visitarse na Escola Municipal de Música de Silleda, onde permanecerá ata o 18 de novembro. Organizada pola Deputación de Pontevedra con carácter itinerante, trata de poñer en valor a riqueza cultural deste tipo de agrupacións musicais e, en particular, as dos concellos nas que se expón.

O deputado provincial de Cultura e Lingua, Xosé Leal, quixo destacar durante o acto de inauguración "o carácter de recoñecemento que esta mostra ten cara a todas as persoas que formaron e forman parte das bandas de música, pola súa achega á cultura e á transmisión de valores artísticos e sociais e máis, nunha comarca coma a de Deza, que se caracteriza por ser unha das zonas da provincia con máis formacións históricas". O acto de apertura, que se celebrou onte á tardiña na Escola de Música, contou coa participación do alcalde, Manuel Cuíña, da concelleira de Cultura, Ana Luisa González Costa, e do comisario, Alejo Amoedo.

Á hora de deseñar esta mostra tívose en conta a particularidade de que Pontevedra é a segunda provincia do Estado español con maior número de bandas, só por detrás de Valencia. Concretamente, a mostra recolle a historia de 70 bandas repartidas polos 61 concellos da provincia, e a maioría delas nacidas en contornas rurais. "As bandas teñen un significado que vai máis aló da propia disciplina musical, son un expoñente dun tecido cultural que permanece no tempo e que sempre funcionaron como embaixadoras dos concellos, e mesmo das parroquias nas que nacen" afirmou Xosé Leal. O deputado nacionalista tamén lembrou que "durante o último século, en practicamente todas as parroquias de Deza había, e aínda hai, algún músico entre a súa veciñanza, contribuíndo deste xeito a manter unha das grandes riquezas culturais das que dispoñemos nesta contorna".

Premios e vellos instrumentos

A exposición tamén contempla un espazo para expoñer material propio da Banda de Música Municipal de Silleda. Así, poden verse diplomas de festivais e certames nos que participaron tanto a Banda Municipal como a Xuvenil, entre os que se contan os premios acadados: II Premio de Certame de Música de Bandas Populares, celebrado en Ourense en 1971; 1º Premio do XIV Certame Internacional de Bandas de Música Villa de Aranda 2013; 2º Premio XII Certame Nacional de Bandas de Música Villa de Leganés, 2002, que foi o seu debut estatal; 1º Premio IX Certame Galego de Bandas de Música, celebrado no 2015 en Santiago de Compostela. Tamén poden verse instrumentos antigos da banda, algúns da primeira metade de século, que están expostos permanentemente nunha sala.

No conxunto da comarca, a exposición recolle as bandas de Lalín, Vilatuxe, A Lira de Prado, Agolada e Artística de Merza, esta última fundada en 1828 e que destaca por ser a máis antiga de toda Galiza.