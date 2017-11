Cruz acusa a Cuiña de contratar con empresas foráneas "de forma ilegal" y "por amiguismo"

El edil no adscrito de Lalín acusa al alcalde de contratar "de forma ilegal" y "por amiguismo"a empresas foráneas "relacionadas con la [trama] Gürtel". El gobierno convocó un concurso abierto para el mantenimiento de jardines al que, "después de variadas circunstancias", solo concurrió y ganó Acciona, cuyo responsable para Galicia es José María Farto, de quien manifiesta es "íntimo amigo" Rafael Cuiña Aparicio, que incluso "fue a su boda".

A Cruz le "dicen" que "había más empresas interesadas, pero después de demoras, suspensiones, etc., nadie más se enteró por lo visto del plazo de presentación de ofertas". "Algo debió pasar para que no se diera mayor difusión o la gente se despistó en exceso", reflexiona el edil, tras recibir "quejas de varios empresarios". El concejal recuerda que el alcalde había criticado "muy duramente" a una empresa local en jardinería. "Incluso llegó a acusar públicamente a un empresario de maltratador de sus empleados y de robar al Concello cobrando dos veces la misma factura -sostiene-. Hasta insinuó detalles de su vida particular. Intolerable. No pidió perdón. Nunca contó como evitó el juicio". Y colige que "quizás lo hiciera para favorecer a un amigo de una empresa de fuera de Lalín vinculada a la Gürtel". Cruz añade que también los contratos directos de jardinería son para una empresa foránea. "¿Cuiña emplea su condición de alcalde para llevar a cabo venganzas personales?", inquiere. "Esto no es nueva política", concluye.