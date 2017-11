APAC y En Marea tildan de "burla a la ciudadanía" los presupuestos de la Xunta, que ignoran a Lalín

Tanto APAC como En Marea coinciden en "la indignación y la desazón" que les produce ver que los presupuestos de la Xunta son una "total burla a la ciudadanía", no solo porque "no se modifican en relación a los del año pasado", sino porque, otra vez más, "no se contemplan proyectos concretos" para Lalín. Los diputados de En Marea Paula Quinteiro y Marcos Cal se reunieron ayer con la edil Lara Rodríguez Peña y miembros de la agrupación electoral en su local lalinense para analizar las cuentas autonómicas para 2018.

"Es mentira", dicen, que la Xunta de Galicia priorice la sanidad, el empleo y la educación; de hecho, en la práctica la mayor parte de los fondos destinados a educación son para centros concertados, "un síntoma más de las pretensiones de este gobierno de favorecer la empresa privada y la privatización de los servicios". La Consellería do Medio Rural es "prácticamente inexistente y, a pesar de las necesidades, las partidas son exactas a las de 2017". A modo de ejemplo, indicanque solamente se destinan 87.000 euros al Banco de Terras. Denuncian que "se está desmantelando" la Consellería do Medio Rural a favor de la Axencia Galega da Industria Forestal, adscrita a Economía, "que no sirve para otra cosa más que para que empresas privadas puedan gestionar el Banco de Terras".

Por otro lado, también muestran su disconformidad en relación a "la discriminación" del Concello de Lalín. "No existe ninguna partida específica para proyectos concretos en el municipio, algo que se viene repitiendo desde hace años, y no solo desde que llegó el actual gobierno, sino que también acontecía así en los últimos ejercicios de mandato del PP", apuntan. Por este motivo, desde APAC trasladan a los parlamentarios de En Marea una serie de propuestas "de gran importancia" para el municipio y que "llevamos años solicitando".

Lo "más sangrante" es que no figura "ni un solo euro" para una de las demandas históricas de los lalinenses: La construcción del CAR. El proyecto de una infraestrutura sanitaria se remonta a 2007 y fue concretado en 2010 como Centro de Alta Resolución (CAR) dentro del Plan de Modernización das Infraestruturas Sanitarias 2010-2013. Viene siendo "objeto de una estrategia de dilación y ocultación, disfrazándolo ahora con un anuncio electoralista de un Centro Integrado de Saúde", previsto para 2019 y del que no se conoce el modelo, ni la asistencia sanitaria y especialidades que se prestarían, y del que no se informa de plazos ni costes.

Reivindicaciones históricas como la rebaja del peaje de la AP-53 no son consideradas. Tampoco aparecen partidas para la nueva Oficina Agraria Comarcal, que también acumula años "como promesa", o la cuarta fase del polígono Lalín 2000, así como el desglose de los fondos europeos para depuración en Augas de Galicia. Tampoco se contemplan ayudas para la mejora y modernización del sector lácteo, "que tan importante es para nuestro concello". Solicita un aumento en políticas forestales de prevención y extinción de incendios.

APAC demanda fondos para la reparación del CEIP Xesús Golmar, que sigue teniendo problemas con la temperatura de las aulas y una escalera de emergencias que permita evacuar el segundo piso del colegio de Vilatuxe. Y recuerda que está pendiente desde hace meses la colaboración de la Consellería de Cultura para la reparación del Auditorio Municipal de Lalín, afectado por el temporal de febrero.