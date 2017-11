Ao son de Neira Vilas

O ano que vén, a Fundación Xosé Neira Vilas celebrará diversas actividades para conmemorar o 25º aniversario da súa posta en marcha. Son unhas vodas de prata coa difusión da cultura, sobre todo entre os veciños máis novos. Esa era a meta que tiña Xosé Neira Vilas desde que voltou á terra que o viu nacer, tras pasar 43 anos na emigración, primeiro en Arxentina e logo en Cuba. Pero, da mesma maneira que Neira Vilas non esqueceu a Vila de Cruces cando marchou para América, Vila de Cruces tampouco se esquece del desde o seu falecemento, fai case dous anos.

Xosé Neira Vilas nace un 3 de novembro de 1928 na coñecida como Casa do Romano, unha vivenda que co pasar dos anos, na década dos 90, pasaría a convertese na sede da fundación que leva o nome do escritor. O inmoble, auténtico dinamizador cultural tanto de Gres como das parroquias veciñas de Camanzo e Piloño e incluso do concello veciño de Boqueixón, ao outro lado do Ulla, acolleu onte a entrega do II Premio de Novela Curta, que este ano recaeu na escritora viguesa An Alfaya, polo seu libro O home de negro. No acto interviron o presidente da Fundación, Luis Reimóndez, así como o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e o alcalde do concello, Jesús Otero. A escritora, ademais de recibir unha dotación económica de 1.000 euros, tamén verá publicada a súa obra.

Este galardón engádese a outras dúas iniciativas que xa suman varias convocatorias e que activaron tanto Neira Vilas como a súa dona, Anisia Miranda: os premios Estornela, de teatro infantil, e Arume, centrado na poesía. Todos eles serven para dar a coñecer aos novos creadores, e para poñer de relevo a importancia do público máis novo en canto a consumidor de literatura en galego.

Pero o universo de Neira Vilas vai máis alá dunha extensísima obra de relatos infantís, poesía para todas as idades e narrativa... que segue medrando grazas ás publicacións de obras inéditas. Neira Vilas serviu de inspiración para Manoele de Felisa e os seus Cantos de lembranza, e será tamén o protagonista da letra dun pasodobre que se estreará no auditorio Xosé Casal, segundo anunciou o rexedor onte nos actos do I Día de Xosé Neira Vilas, que tiveron lugar no mencionado auditorio. Será o compositor agoladés Juan Lois Diéguez quen compoña a peza, que estreará a Unión Musical Ponteledesma a a finais de maio e durante os festexos da Feira do Galo de Curral, que en 2018 cumprirá 25 anos e que contará con outra sorpresa, a Muñeira do Galo de Curral, composta polo mesmo autor e que tocará a citada banda, que ademais cumprirá 30 anos.

Acompañado polo presidente da Fundación e Valentín García, o alcalde e numerosos viciños asistiron a un recital do coro de habaneras Rocha Forte, asi como a un pequeno concerto do tenor cruceño Cesáreo Torres, que actuou acompañado polo guitarrista Rafa Otero. Alá onde estea, seguro que Neira, como lle gostaba que lle chamasen, está lendo en alto " Eu son Balbino, un rapaz de aldea...".