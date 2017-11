Solicitan cerrar un local en la Corredoira

Una comunidad de vecinos de la calle Corredoira pide al Concello de Lalín que inicie las medidas oportunas para solucionar un problema de salubridad y seguridad en el mismo edificio, puesto que en el inmueble hay un local que no está completamente cerrado y que puede causar daños y perjuicios importantes a la comunidad. Por este local entra agua, suciedad e incluso palomas. Además, informan de que hay un hueco que comunica el exterior del local con los garajes, lo que supone un riesgo elevado para cualquier persona, especialmente para los menores que pueden colarse por el hueco, debido a la gran altura.

Otras denuncias

Otras denuncias que se presentaron al Concello obligaron a la Inspección Municipal de Obras y Servicios a vigilar infracciones que no respetan el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) o construcciones que incumplen la ordenanza al no tener licencia municipal de obras. Una de estas infracciones se localiza en un edificio en O Rodo que no tiene "condiciones de seguridad", pues tras el desprendimiento de varias tejas hay peligro de que estas lleguen a la calle pudiendo lastimar a cualquier transeúnte. Asimismo en la rúa da Habana se denunció el cierre de un balcón, también sin licencia municipal, que infringe la ordenanza y supone un incremento del volumen edificado que podría llegar a poner a todo el edificio fuera de la ordenación.