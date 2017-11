El PSOE insta a Cubela a defender el mapa de emergencias con isócronas y el subparque en Terra de Montes

Indignación fue lo que provocó en los socialistas de Cerdedo-Cotobade el hecho de que el presidente de la gestora del Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, instase a la Diputación a sumarse al plan para lograr la comarcalización del parque de bomberos de Pontevedra impulsado por la Xunta como medida más barata e inmediata para que los ayuntamientos del entorno de la carpital provincial tengan un servicio de emergencias rápido y eficaz. Desde el PSOE de Cerdedo-Cotobade se insta a Cubela a "defender un mapa de emergencias con isócronas que contemple un subparque para Terra de Montes como la única solución eficaz para acabar con la zona de sombra de este municipio y de buena parte de la comarca en la cobertura de las emergencias".

Entiende el PSOE que la propuesta que defiende Cubela es la del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y se basa en "criterios económicos". Y acusa a Cubela de "defender los intereses de Rueda y de su partido en lugar de los interese vecinales", lo que los socialistas estiman "vergonzoso". Agregan que "un alcalde que sabe de los problemas de cobertura territorial de Cerdedo-Cotobade y que experimentó en un solo año dos emergencias dramáticas no puede elegir el modelo más barato sino que debe elegir el más eficaz" dado que "no se pueden poner los intereses políticos por encima de la seguridad de los vecinos".

Los socialistas de Cerdedo-Cotobade recuerdan que "llevan trabajando con los vecinos y los propios bomberos desde el inicio de la legislatura" y se muestran partidarios del "modelo planteado por la Diputación Provincial de crear un mapa de emergencias basado en un modelo de isócronas que contempla la creación de un subparque para cubrir la zona de sombra de Terra de Montes y el norte de Pntevedra". Agregan que ese modelo se basa "en un estudio técnico" y cuenta con el amparo de "más de 9.000 firmas de vecinos" de la zona "que reclaman medios eficaces para atender las emergencias y por los propios bomberos.

Desde el PSOE de Cerdedo-Cotobade se entiende que esa es la "opción más eficaz y viable" y tachan de "irresponsable" el "comportamiento" de Cubela al entender que se pone "al servicio de Rueda en lugr de al servicio de los vecinos". Y se preguntan "si realmente sabe de lo que está hablando" al pensar que "la comarcalización de los bomberos en Galicia se arregla tan solo con la ridícula cifra de 1,8 millones de euros, claramente insuficiente".

Los socialistas de Cerdedo-Cotobade ya avanzan que en los próximos días registrarán "una batería de preguntas para que el presidente de la gestora de Cerdedo-Cotobade explique con luz y taquígrafos cómo piensa cubrir todo el territorio con un parque comarcal de bomberos, en qué situación se encuentran los medios de emergencia que tiene el Concello y que explique" también "cuales son las competencias de cada entidad" -es decir, de Xunta, Diputación y concellos- en la gestión de las emergencias. Quieren que lo haga para que "quede retratado delante de unos vecinos que merecen responsabilidad y seriedad por parte de los dirigentes a la hora de mejorar un servicio tan sensible como el de las emergencias en lugar de remiendos baratos e inefectivos" como la comarcalización.

Finalmente, el PSOE insta a Cubela a "elaborar y aprobar un Plan de Emerxencias Municipal adaptado a la nueva realidad territorial y social tras la fusión de municipios de Cerdedo y Cotobade en vez de "hacerle l pelota a Rueda metiéndose con la Diputación". A juicio de los socialistas, "después de esta fusión en la que el Concello está dividido en dos distritos forestales diferentes, perteneciendo también a distintos consorcios, estando Cerdedo adscrito al Grupo Supramunicipal de Emerxencias de A Estrada y Cotobade no se sabe, el señor Cubela debería reflexionar seriamente sobre la reorganización de la seguridad en nuestro Concello y dejarse de política partidista".

Los vecinos, "ignorados"

Por su parte, los impulsores de la recogida vecinal de firmas exigieron ayer que todas las administraciones se pongan a trabajar para alcanzar "una solución profesional" que garantice una respuesta adecuada a todos los vecinos en caso de emergencia, independientemente de dónde viven, dado que los vecinos de las zonas de sombra pagan impuestos como los de las ciudades. Su labor les ha permitido recabar, en soporte físico y también a través de change.org el apoyo de 10.067 ciudadanos que urgen a dotar de personal de emergencias adecuado a Terra de Montes. Quieren una rápida respuesta en caso de que se produzca un incendio, un accidente o cualquier otra emergencia y un servicio de ambulancia rápido para dar cumplida respuesta a cualquier incidencia sanitaria que pudiera producirse.

Se sienten ignorados por las administraciones y urgen "soluciones" y no "parches". "Los vecinos queremos que nos valoren y merecemos servicios de emergencias dignos y esenciales", apuntan, siendo muy críticos también con que el gerente del Consorcio Provincial de Bombeiros de Pontevedra, el forcaricense Roberto Jorge Correa, diga en el ejercicio de su cargo en un informe de respuesta a la Valedora do Pobo que el servicio en los municipios de Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro y Forcarei se está prestando con normalidad" en cuanto a la atención a las emergencias y esta afirmación no sea acorde con lo que dice en su página el BNG de Forcarei, del que Roberto Jorge Correa es edil forcaricense.