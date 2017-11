Feijóo felicita al centro por ser el mejor de España

No solo el conselleiro de Sanidade, el gerente del Sergas y el alcalde de A Estrada destacaron ayer que el centro de salud de A Estrada es el mejor de España por la labor de sus 70 profesionales sino que hasta el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, les remitió una felicitación por su tercer Premio Best In Class 2017 en Excelencia en Xerencia Integrada de Atención Primaria, enviándoles a través de su jefe de Servizo de Atención Primaria, Juan Sánchez Castro, felicitaciones "a todo el equipo" por los logros que les reporta su calidad, profesionalidad y dedicación continuada.