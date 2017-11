La concesionaria de Voltereta indica que hubo "presiones" para dejar el servicio

Después de que la concesionaria del Servicio de Conciliación Voltereta que ofrece el Anpa Agro de Abaixo del CEIP Xesús Golmar de Lalín, renunciase a continuar con el contrato, el presidente del colectivo, Ramón Silva, aseguró que la marcha de Graciela Dobarro se debe a motivos personales. Sin embargo, Dobarro desmiente esta afirmación y asegura que la renuncia vino provocada por "presiones" por parte de la directiva del colectivo.

Ocho años lleva al frente de servicio de conciliación Voltereta, pero después del mes de noviembre rescindirá el contrato con la Anpa y dejará paso a otra persona para que se haga cargo de los pequeños. Parece que esta decisión vino motivada por las discrepancias entre la junta de la entidad y Dobarro. A pesar de que Silva aseguraba que la relación entre ambas partes era buena tras haber solucionado unos problemas, parece que la, por el momento, concesionaria del servicio no dice lo mismo. Durante el presente año, se celebraron diversas asambleas para tratar unas diferencias que había en el precio y que ocasionaban problemas entre los padres. Una vez solucionado esto parece que las discrepancias continuaron.

Dobarro asegura que la directiva de la Anpa -que celebró una asamblea ayer para pedir la opinión de los padres para realizar las bases del nuevo contrato- "no cumplieron el contrato". Explica que en el tiempo en el que había estado a cargo del servicio no había tenido problemas, pero que ahora la situación la había superado generándole grandes problemas de nervios. Asegura que no se fue por gusto, ni porque tuviera otro trabajo entre manos, ni por motivos personales, sino porque "hubo acoso por parte de la Anpa". Las acusaciones por parte de Dobarro no cesan ante una situación que cree límite y que se ve abocada a contestar "después de que digan que me voy por motivos personales cuando no es cierto".

Indica que el precio por hora suelta en Voltereta era de 2,75 euros y de 1,40 euros si iba periódicamente. Apunta que la junta directiva le modificó el contrato y "me obligó a cobrarle a aquellos niños que estaban esos 10 minutos más esperando a los padres". Dice que "desapareció la tolerancia y quisieron enfrentarme a los padres". Sin embargo, Dobarro sostiene que muchos progenitores la defendieron en asambleas gracias a su trabajo. "Más que para la conciliación laboral el servicio era de academia, se daban clases de todo tipo". Resalta su vocación como profesora como motivo principal a continuar adelante con el servicio.