La casa de la selva del poblado de Fontao

El exvigilante de las minas de Fontao, Miguel Brea, reitera al Concello que desbroce el espacio colindante a su vivienda, ya que por cuestiones de salud él ya no puede hacerse cargo de estas tareas de desbroces. Señala que hasta la fecha era él el que asumía la limpieza de las zonas próximas a su casa, conocida como la "vivienda del maestro" durante la etapa de bonanza del poblado minero. Desde el propio poblado, el presidente de la asociación de vecinos y además pedáneo, Santiago Ferreiro, se ofrece a presentar un requerimiento ante el Concello para que realice estas labores de limpieza, y añade que está seguro de que no hay ningún tipo de dejadez ni de mala idea por parte del gobierno local, sino que simplemente no se actuó en esta zona porque se entendía que ya se encargaba el residente en dicha vivienda. Días atrás el Concello sí desplazó un retén de operarios para poner a punto la estética del poblado, retirando maleza y mejorando parte del mobiliario deteriorado.