El PSOE de Cerdedo-Cotobade defiende un mapa de emergencias con isócronas y un subparque para Terra de Montes

Al PSOE de Cerdedo-Cotobade le indigna que el presidente de la gestora del Concello de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, inste a la Diputación a sumarse al plan para lograr la comarcalización del parque de bomberos de Pontevedra impulsado por la Xunta como medida más barata e inmediata para que los ayuntamientos del entorno de la carpital provincial tengan un servicio de emergencias rápido y eficaz. Los socialistas le instan a "defender un mapa de emergencias con isócronas que contemple un subparque para Terra de Montes como la única solución eficaz para acabar con la zona de sombra de este municipio y de buena parte de la comarca en la cobertura de las emergencias".

Consideran que la propuesta que defiende Cubela es la del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y está basada en "criterios económicos". Y le acusan de "defender los intereses de Rueda y de su partido en lugar de los intereses vecinales". A su juicio, es "vergonzoso". Agregan que "un alcalde que sabe de los problemas de cobertura territorial de Cerdedo-Cotobade y que experimentó en un solo año dos emergencias dramáticas no puede elegir el modelo más barato sino que debe elegir el más eficaz" dado que "no se pueden poner los intereses políticos por encima de la seguridad de los vecinos".

Añadieron que "llevan trabajando con los vecinos y los propios bomberos desde el inicio de la legislatura" y abogan por implantar el "modelo planteado por la Diputación Provincial de crear un mapa de emergencias basado en un modelo de isócronas que contempla la creación de un subparque para cubrir la zona de sombra de Terra de Montes y el norte de Pontevedra". Agregan que se basa "en un estudio técnico" y le res-paldan "más de 9.000 firmas de vecinos" de la zona "que reclaman medios eficaces para atender las emer-gencias y por los propios bomberos.

Desde el PSOE de Cerdedo-Cotobade se estima que esa es la "opción más eficaz y viable" y tachan de "irresponsable" el "comportamiento" de Cubela al entender que se pone "al servicio de Rueda en lugr de al servicio de los vecinos". Y se preguntan "si realmente sabe de lo que está hablando" al pensar que "la co-marcalización de los bomberos en Galicia se arregla tan solo con la ridícula cifra de 1,8 millones de euros, claramente insuficiente".

Los socialistas de Cerdedo-Cotobade avanzan que en los próximos días registrarán "una batería de pregun tas para que el presidente de la gestora de Cerdedo-Cotobade explique con luz y taquígrafos cómo piensa cubrir todo el territorio con un parque comarcal de bomberos, en qué situación se encuentran los medios de emergencia que tiene el Concello y que explique" también "cuáles son las competencias de cada entidad" –es decir, de Xunta, Diputación yconcellos– en la gestión de las emergencias. Quieren que lo haga para que "quede retratado delante de unos vecinos que merecen responsabilidad y seriedad por parte de los dirigentes a la hora de mejorar un servicio tan sensible como el de las emergencias en lugar de remiendos baratos e inefectivos" como la comarcalización.

Finalmente, el PSOE insta a Cubela a "elaborar y aprobar un Plan de Emerxencias Municipal adaptado a la nueva realidad territorial y social tras la fusión de municipios de Cerdedo y Cotobade en vez de "hacerle la pelota a Rueda metiéndose con la Diputación". A su juicio, "después de esta fusión en la que e lConcello está dividido en dos distritos forestales diferentes, perteneciendo también a distintos consorcios, estando Cerdedo adscrito al Grupo Supramunicipal de Emerxencias de A Estrada y Cotobade no se sabe, el señor Cubela debería reflexionar seriamente sobre la reorganización de la seguridad en nuestro Concello y dejarse de política partidista".