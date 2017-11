El gobierno provincial activa ayudas para que los concellos redacten planes de movilidad

El diputado provincial de Mobilidade, Uxío Benítez, anunció ayer que la Diputación de Pontevedra subvencionará la redacción de planes de movilidad sostenible a todos los ayuntamientos de la provincia. El diputado nacionalista destacó que el objetivo de esta línea de ayudas es que los municipios cuenten con una herramienta y un documento estratégico que les permita hacer un diagnóstico certero sobre su movilidad y expongan las propuestas para actuar a corto, medio y largo plazo en sus vías de comunicación y espacios públicos, de forma que aumenten su calidad y "fomenten la prioridad de las personas en la convivencia con los vehículos".

Esta línea de ayudas, según explicó el propio Benítez, dispondrá de una partida inicial de 300.000 euros, que se ampliará en el caso de ser necesario para cubrir las demandas de todos los municipios interesados (podrán acogerse todos salvo Vigo y Pontevedra). Destacó, además, que habrá dos requisitos indispensables para que sea concedida la subvención: En primer lugar la cofinanciación por parte del ayuntamiento solicitante (con un mínimo del 25%).El segundo es la aprobación plenaria para ejecutar el documento. "Estas dúas medidas que restrinxen as axudas están motivadas porque a Deputación non vai poñer cartos para ningún documento que quede no caixón", explicó el diputado. "Queremos facer estes plans en serio e que teñan compromiso de execución por parte das Corporacións, xa que as administracións temos a triste experiencia de que hai actuacións que non se executan por falta de determinación e valentía política e non queremos que aconteza isto", subrayó Benítez.

El responsable provincial de Mobilidade explicó que además los concellos no solo podrán solicitar la subvención de forma individual. Se permitirá que varios concellos limítrofes se agrupen para elaborar un estudio conjunto, ya que se entiende que la movilidad trasciende las divisiones municipales. Estos planes serán supervisados por los técnicos de la Diputación para comprobar que incluyen los requisitos de las bases y tendrán un plazo de redacción de un año.

Jornadas técnicas

Con el objetivo de los gobiernos y técnicos locales se concienciasen de la importancia de estos planes, la Diputación organizó ayer unas jornadas con técnicos de consultoras que ya redacaron estos documentos de movilidad sostenible en varios ayuntamientos de la provincia y con la jefa del departamento de Coordinación y Apoyo de la Dirección de Ahorro y Eficiencia Energética (IDEA), María Francisca Rivero, quien les dio a conocer que las ayudas FEDER para entidades locales de menos de 20.000 habitantes tienen como objetivo favorecer la movilidad sostenible. Señaló que estos planes son un documento "fundamental" para poder acogerse a estas ayudas dado que así lo exige la Unión Europea y además desveló que mientras que en otros ámbitos ya están concedidas prácticamente todas las subvenciones, las ayudas en el ámbito de la movilidad están todavía por debajo del presupuesto disponible. Unos fondos que sirven para subvencionar actuaciones para fomentar la movilidad peatonal, peatonalizaciones, carriles bici,caminos escolares, sistemas de alquiler de bicicletas o aparcamientos disuasorios, entre otros.

La presidenta Carmela Silva y el vicepresidente César Mosquera participaron en la apertura de estas jornadas en la que Silva explicó que la ciudadanía "reclama recuperar su espacio" frente a los vehículos y "construir ciudades más humanas".