Cruz reivindica una partida para un proyecto de la traída de aguas al lugar de Bustelo

El concejal no adscrito de Lalín Juan José Cruz anunció ayer el registro de una moción en laque solicita al Concello la redacción de los proyectos necesarios para dotar de abastecimiento de agua al lugar de Bustelo, en la parroquia de Lebozán. Plantea que esta actuación pueda financiarse con cargo al remanente de tesorería del año pasado, del actual, de fondos propios o bien con cargo al Plan Concellos de la Diputación provincial del próximo ejercicio.

Cruz señala que se siente orgulloso que toda la parroquia de Goiás gozará de traída de aguas y cree que el PP no retirará la moción en este sentido porque no se fía. Destaca que el gobierno se vio obligado a negociar con los populares porque él anunció que votaría en contra de la humanización de la Praza de Galicia. "Los lalinenses, votaran a quien votaran, pueden ser escuchados gracias al movimiento fecho por Cruz", dice. Por otro lado, alude a la deslealtad del alcalde, Rafael Cuiña, por querer ningunear a la oposición y "vender" ideas ajenas como propias. Dice que no va a tolerar que afirme que el rural es su prioridad y anuncie inversiones prescindibles en el casco urbano, dejando de lado las necesidades en el rural. "Por eso anuncié mi voto contrario de los 300.000 euros para arreglar no sé qué en el nuevo concello". Prosigue "que en caso de confirmarse el acuerdo PP-gobierno, esa cuantía tendría que ser dividida entre los dos y con su parte que escuche al tránsfuga si se considera oportuno", concluye Cruz en una comunicación remitida ayer.