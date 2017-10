El gobierno echa abajo la alegación del BNG y sigue adelante con la subvención

El gobierno de Rodeiro, con Luis López a la cabeza, sacó adelante la modificación de crédito tras votar en contra de la alegación del BNG al considerarla "ilegal". En la jornada de ayer la corporación rodeirense celebró una sesión plenaria extraordinaria con solo dos puntos. El primero de ellos era la ratificación de la urgencia del pleno y el segundo era la resolución de dicha reclamación contra la aprobación inicial del expediente llevado en el pleno anterior y que según el alcalde pone en peligro una ayuda para el departamento de cultura y que todavía está en el aire.

Como no podía ser de otra manera, las acusaciones entre la oposición y el mandatario rodeirense mantuvieron el tono elevado de toda la semana, después de conocerse la reclamación del BNG. Pero en esta ocasión el portavoz socialista, Xosé Vence, se sumó con mas vehemencia a las críticas. Vence por un lado denunció que "no tiene sentido que se haga este pleno en el día que debía ser una sesión ordinario" lo que consideró un "abandono por parte de la alcaldía". También criticó la sesión el edil nacionalista, Alberte Lamazares, que aseguró estar "totalmente en contra de despilfarrar dinero público, usted se queja de que estamos limitados de dinero y realiza este pleno cuando pudo llevar este mismo punto a la sesión ordinaria". Lamazares criticó al gobierno por tener "paralizado" el Concello y por "no pegar golpe". De esta manera, el primer punto se aprobó por los seis votos del PP, por los cuatro en contra del PSOE y BNG, con la abstención del independiente Manuel Salgado, que no intervino en toda el pleno.

En el segundo punto, López tomó la palabra. El primer edil aclaró que "el contenido de la alegación era lo de menos, lo importante es el fin de la misma". Caracterizó la reclamación de una "jugada política" del BNG "para que Rodeiro perdiera una ayuda y poder arremeter contra el alcalde", dice. Resaltó que el grupo liderado por Lamazares "nunca presentó una alegación a una modificación de crédito, y este año vota en contra de una tachándola de ilegal". Además, criticó el trabajo de la oposición, pues "que no haya una sola propuesta para pleno dice mucho del trabajo de la oposición" y recalcó, "lo que se va a votar es si Rodeiro pierde una subvención o no".

En la réplica, Vence primero y Lamazares después tacharon de nuevo de "ilegal" la modificación, justificándose en un expediente de secretaría. El concejal socialista criticó que "el alcalde piensa que no tiene culpa, y responsabiliza a la oposición, cuando no cumple los plazos de los presupuestos, y cuando presenta una modificación ilegal". Recrimino al regidor que no hiciera las cosas a tiempo "para poder evitar todo esto".

Por su parte, Lamazares preguntó al regidor donde había estado el miércoles pasado para no convocar el pleno ordinario y aseguró que "me marcharé con la conciencia tranquila porque yo soy un concejal y vosotros tenéis mayoría absoluta, como para pensar que si se pierde una ayuda es mi culpa". Recordó al grupo de gobierno que la ayuda fue aprobada a inicios de julio "y estuvo dos meses metida en un cajón", por lo que calificó de "incompetente en términos políticos" y lo acusó de "tratar a la ciudadanía de tontos". Explicó que la reclamación "fue realizada dentro de los parámetros democráticos" y reconoció que "claro que me importa que los que vivimos en Rodeiro perdamos ese dinero". Asimismo, indicó que "son los funcionarios del concello lo que indican que ustedes están haciendo mal las cosas, nosotros simplemente tenemos que hacerlo público".

Antes de que se realizase la votación en la que el PP votó en contra de la alegación, y con los de PSOE y BNG a favor, López manifestó que "hay que saber diferenciar entre un expediente vinculante y no vinculante y este no lo era".