Alertan de la existencia de incendiarios en el entorno de Ribela, Liripio, Oca, Orazo y Arnois

El secretario de la Asociación Profesional do Servizo Público de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais da Xunta de Galicia (Spdcif) (Apropiga), Sebastián Hernández Borrageros "Sebas", alertó a última hora del domingo en A Estrada -en la charla del BNG en el Samaná sobre el monte gallego en la que también participaron Fuco Barreiro de Monte Cabalar y Xosé Luís Rivas Cruz "Mini"-de la existencia de "incendiarios" en el entorno de las parroquias estradenses de Ribela, Liripio, Oca, Orazo, Remesar y Arnois. "Alguien está empeñado en provocar incendios" en esas zonas, apuntó, incidiendo en los reiterados fuegos detectados en esas parroquias y en otras próximas -como el último de O Alto de Carráns, en Pardemarín, del que ya informó FARO en los últimos días- en los últimos meses. También se han detectado fuegos sospechosos en la zona de Millerada, en Forcarei, apuntó. Para atajar cuanto antes esta situación, pide la colaboración ciudadana: que tan pronto se vea un conato de incendio, se alerte para que los efectivos de extinción puedan actuar cuanto antes y se eviten daños al monte y a sus recursos naturales e incluso a las casas si las llamas se descontrolan.

"Como la situación no mejore", explicó Hernández en alusión a las escasas precipitaciones, "con esta sequía y con este viento podemos tener problemas". "Este viento racheado es fatal". Por eso, aconseja tan pronto como ven un fuego alertar al 085. Este es el único que moviliza directamente a los efectivos de extinción. Y es que, según detalló Hernández, "no tenemos ningún tipo de ligazón del 112", que cuando recibe una alerta de incendios lo que hace es avisar al 085. Esto para él es un error. Entiende que existe una necesidad perentoria de "coordinar a todos los efectivos de emergencias", no solo a los bomberos forestales de Medio Rural sino a todos los medios del 112. Señala que en materia de extinción de fuegos forestales, existe un centro de coordinación central en Santiago (el único que moviliza medios aéreos) y cuatro centros provinciales de coordinación, además de 19 distritos forestales en toda Galicia. El de Deza-Tabeirós-Montes, con base en Lalín, suma un jefe de distrito, técnicos de guardia y emisoristas, que es quien establece contacto con quienes están en los dos centros de vigilancia fijos (los de San Sebastián y el Candán) y con los medios terrestres (vehículos autobomba y brigadas).

En A Estrada, apuntó, este verano hubo dos brigadas del Spdcif de la Consellería de Medio Rural y tres brigadas de la empresa pública Seaga. También Emerxencias "echa una mano en la medida de sus posibilidades". En Tabeirós-Montes también hubo brigadas municipales: dos en A Estrada, otra en Forcarei y una tercera en Cerdedo. Pero estas brigadas no trabajan todo el año sino solo tres meses y dado que lo hacen en virtud de un convenio entre concellos y Xunta, no se pueden prorrogar porque seguir contratando a ese personal habría que sacar las bases de nuevo. Si no, la convocatoria estaría en fraude de ley.

En opinión de Hernández, esta situación es fruto de una excesiva fragmentación del dispositivo contraincendios, que urge eliminar porque no favorece ni a los bomberos forestales (que la padecen) ni tampoco al servicio, que pierde calidad. "Hay que simplificar el dispositivo", apuntó y terminar "con la precarización". Indicó que los trabajadores que luchan contra el fuego ven cómo, dependiendo de para qué entidad trabajen, lo hacen contratados por 12, 9 o 3 meses (la mayoría). Cada uno "rinde cuentas" a un organismo distinto aunque trabajan en cada incendio bajo la dirección de un "mando único", el director técnico de extinción de cada incendio, es decir, el agente forestal que dirige los medios. Y la mayoría de los trabajadores de Seaga y del Spdcif son interinos, con lo que no saben "si van a poder continuar". Aboga por consolidar los puestos de trabajo, al no ver lógico que los contraten por tres meses cuando "las necesidades son mucho mayores". También critica la disparidad de sueldo entre operarios ("A Estrada paga menos que Forcarei, teniendo más habitantes"- y los criterios de selección "son variopintos".

Reivindica el papel del personal contraincendios y, en relación con los pavorosos incendios que hace 15 días asolaron Galicia entiende que, "como dijo la Fiscalía, no hubo tramas incendiarias". A su juicio, "la Xunta quiere desviar el debate" cuando lo que debería hacer es mejorar coordinación y condiciones de los trabajadores además de revalorizar el monte, establecer obligaciones entre los propietarios, revitalizar la industria de la madera y propiciar la plantación de más especies autóctonas.