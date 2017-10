El PP de Lalín convoca a más de medio millar de personas en su magosto

| El Partido Popular de Lalín convocó ayer a más de medio millar de personas en un magosto, que organizado bajo una carpa en Carragoso, contó con la participación del presidente provincial, Alfonso Rueda. Además del también vicepresidente de la Xunta, en la comida estuvo el conselleiro de Educación y Cultura, Román Rodríguez, o el senador y portavoz municipal, José Crespo. En la multitudinaria celebración fueron homenajeados antiguos ediles que dejaron la corporación en el este mandato: Camilo González Bodaño, Manuel Gómez Estévez, María José Batán y Pilar López Carrón. Cada comensal se pagó su cubierto en una cita en la que no faltó la música y en la que los populares lalinenses trataron de demostrar la fortaleza social, también ahora en la oposición y en la que no faltó la queimada elaborada en piezas de calabazas. Aunque estaba prevista su presencia, no pudo acudir por problemas de agenda la presidenta del Congreso, Ana Pastor.