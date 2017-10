Traballos agrícolas cerca dunha necrópole de Monte Cabeza de Rodeiro afectan a dúas mámoas

Unha investigación de Daniel González Alén e Antonio Presas en Rodeiro levará ao Concello a presentar na Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia un escrito no que se informará dos danos causados que está un campo de mámoas do Monte Cabeza, que se ubica no linde entre Rodeiro e Chantada. Ambos investigadores esixen que se tomen medidas para "parar esta desfeita".

Segundo indican, están sendo unhas labores de roturación no entorno da necrópole que están causando graves danos "irreversibles " nos enterramentos, e consideran que "ameazan coa súa destrución total de no media unha urxente e decidida actuación". Sosteñen que esta "neglixente labor está poñendo en perigo este enclave prehistórico que se atopa a beira do Camiño de Inverno a Compostela.

Tanto Alén como Presas acudiron á zona para comprobar os danos que se produciron. Aseguran que o lugar "malia contar con un papel explicativo que o sinaliza e distingue". Explican que a reixa do arado e a grade fixeron estragos en dúas das tres mámoas que se conservan nesta necrópole. Recordan que xa a finais da primavera pasada fixéronse labores de roturación,pero daquela a aradura mecánica non afectara ás mámoas limitándose ao contorno. Porén, agora logo da aradura fíxose unha labor de decruado con grade mecánica que afectou a estrutura e dous dos túmulos aos que causaron importantes danos, indican os investigadores. Explican que estes xa foran "violados" por buscadores de tesouros tempo atrás e logo de leváronse as súas lousas para empregar en diversas construcións agrarias. A terceira das mámoas salvouse polo de agora a "esta salvaxe agresión". a de maior tamaño das tres na actualidade está cuberta por un espeso mato de toxos e uces o que fai supoñer que pertence a outro propietario.

As tres mámoas que forman este conxunto dolménico miden entre 15 e 20 metros de diámetro, indican Alén e Presas, e na actualidade, logo de ser rebaixadas por labores agrícolas non superan o metro de altura. Cando se construíu o Parque Eólico do Faro procedeuse á súa limpeza, estudio e sinalización coa colocación do panel informativo que aínda pode ollarse a pé do Camiño de Inverno.

Resposta do alcalde

Pola súa parte, o alcalde de Rodeiro, Luis López, apunta que ao Concello lle trasladaron un escrito informando do ocorrido e que incluía material gráfico. O rexedor asegura que este informe será trasladado a Patrimonio para que decidan que se debe facer. Indica, ademais, que as parcelas nas que se está traballando pertencen ao concello de Chantada, posto que as mámoas ubícanse xusto no límete.

Os investigadores lalinenses recordan que na zona, hai, polo menos, outros tres conxuntos dolménicos, dous deles no porto do Faro ao carón da estrada de Lalín a Monforte, outro no monte de A Portela, que tamén foi estudado e sinalizado cando e realizou a construción do Parque Eólico, e un terceiro do que se conserva unha soa mámoa a pé do camiño de Inverno preto de Aboldrón, que foi localizada en datas recentes por Luis F. Pérez e que aínda está sen catalogar. Alén e Presas demandan "que se avise aos propietarios do delito no que están incorrendo e que se estude a posibilidade de dotar a este conxunto arqueolóxico dun muro que o protexa coa supervisión dos organismos competentes que sería un aliciente máis para mostrar aos peregrinos que percorren o Camiño de Inverno".