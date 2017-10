Rodeiro convoca un pleno extraordinario que desata las críticas de socialistas y BNG

El Concello de Rodeiro celebrará el próximo lunes a las 9.00 horas un pleno extraordinario para aprobar el expediente de modificación de crédito que levantó un enfrentamiento entre el regidor, Luis López, y el edil nacionalista, Alberte Lamazares, después de que este último presentara una reclamación al trámite.

Mientras López responsabilizó a Lamazares de poner en peligro una subvención que iba ser dedicada a cultura, por su parte el edil considera que el mandatario es un "manipulador" y un "rastrero" puesto que indica que una orden publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOGA) recoge que la obra tenía que se justificada antes del 31 de octubro "algo imposible aunque el BNG no presentara la reclamación", dice. Lamazares que el regidor es "un sinvergüenza que su gestión impide que Rodeiro reciba una ayuda y pretende responsabilizar al BNG con un concejal teniendo el PP mayoría absoluta". El edil reconoce que "yo como vecino de Rodeiro no quiero que se pierdan 40.000 euros". También critica que se celebre el pleno extraordinario en vez de convocar un ordinario "como debe ser". A esta crítica se sumó también el líder socialista de Rodeiro, Xosé Vence, que considera "un despropósito que se haga este pleno extraordinario" y cree que López lo convoca "porque no quiere hacer el pleno ordinario y ahora lo necesita para que entre la alegación, cuando no va a entrar igual".

Réplica de López

López, por su parte contestó a las críticas de Lamazares a la comisión ya la participación ciudadana para elegir nombres a las calles. El regidor considera un desprecio al tiempo y al trabajo de todos los involucrados y no entiende "por qué no vale lo que se pactó entre todos y se está haciendo".