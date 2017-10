Otros lugares propuestos para la zona canina

El proyecto que maneja actualmente el grupo de gobierno se localizará en un espacio verde actualmente sin uso del entorno del auditorio municipal, concretamente, cerca del lateral sur del edificio. La superficie habilitada para el ocio canino será de 1.500 metros cuadrados. El Concello dispone de un presupuesto de unos 20.000 euros para su creación y la obra será adjudicada próximamente. La zona, que corresponde a una pradera, será cercada con una malla simple de unos dos metros de altura para evitar fugas y con un punto de acceso formado por una puerta abatible con cierre exterior.

Aún así, esta no fue la única ubicación que se barajó para este recinto, una de las primeras intenciones era localizarlo en las inmediaciones del nuevo colegio Manuel Rivero, de hecho, el alcalde lalinense, Rafael Cuiña, a distribuyó a través de su perfil en las redes sociales los primeros esbozos de esta área, en la que las mascotas deberían estar vigiladas por sus propietarios. Y las respuestas no se hicieron esperar, al igual que las alabanzas por un servicio tan necesario en una zona habitual de paseo para estos animales. Pero esta idea no solo proviene del gobierno, pues el propio Partido Popular propuso una idea similar en la última campaña electoral.