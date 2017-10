Cruz solicita el arreglo de un tramo de acera de la calle Areal

El concejal no adscrito de Lalín Juan José Cruz reclama el acondicionamiento de un tramo de acera de la calle Areal. Afirma que esta demanda le fue trasladada a él y que para solventar el problema existente no es necesario un importante desembolso económico. "A ver si hacen caso, como estos no son vecinos amigos...", manifiesta el concejal.

Cruz, además, se hace eco de las quejas de otros vecinos como los de la calle F y entiende que actuó porque se trata de una calle céntrica y se pregunta por qué no existe el mismo interés en intervenir para atender otras quejas de vecinos de otras rúas periféricas o de las aldeas. "¿Habrá que gritar para que se acuerden del resto", pregunta el no adscrito.