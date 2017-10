El BNG exige la Cidade do Moble y pide estudiar alternativas a la autovía para no aislar Vea

Entre las enmiendas a los presupuestos de la Xunta para 2018 que presentará el BNG en el Parlamento de Galicia destacará la relativa a la Cidade do Moble proyectada para la parroquia estradense de Lagartóns. Y es que, según explicó ayer el edil Xosé Magariños acompañado por el diputado Luis Bará y por la integrante de la ejecutiva del Bloque local Susana Camba, en un momento en el que "las empresas del sector están creciendo" necesitan ampliar sus instalaciones. Las "empresas con suerte amplían en el aparcamiento" pero "las otras no pueden ampliar" y si esta situación persiste puede que acaben por buscar solución a su falta de espacio en otro concello.Ignora si el alcalde "no se entera" o "no lo quiere hacer" pero urge a apoyar al sector local del mueble con el polígono especializado.

En su valoración de los presupuestos, el BNG los calificó de "tomadura de pelo" que evidencia el "poco peso del PP de A Estrada " pese a ser uno de los pocos que le mantuvo la cara al PP" en recientes comicios y la "falta de poder del alcalde" que, a su juicio, "va en perjuicio de los vecinos" (a los que ve abandonados).

Aunque la Xunta ha consignado en sus presupuestos para 2018 4,44 millones de euros para A Estrada -1,37 para el nuevo centro de salud, 1,2 millones para la autovía y 979.450 euros para mejoras en centros públicos de enseñanza y actuaciones de eficiencia energética en colegios de Infantil y Primaria del municipio- no se salva de las críticas. Del nuevo centro de salud, el BNG dice que "es una obra que llevamos años demandando" y atribuye la nueva partida a que "la situación del actual no se sostiene". De las mejoras proyectadas para centros educativos, indica que "son las típicas partidas para salir en la foto" y publicitarse en los medios" siendo las mejoras de eficiencia energética obligadas porque la mayoría de las instalaciones existentes ahora "incumplen" los estándares adecuados. Son obras "de mantenimiento", explica Magariños. Y en cuanto a la prolongación de la autovía, "duda mucho de que sea la mejor solución" para A Estrada. A su juicio, existen "otras alternativas como "hacer circunvalaciones" en los lugares por los que pasa porque una autovía "no es la mejor solución pra los núcleos que atraviesa", que quedarían aislados dado que "no podrá haber un enlace en Souto de Vea, en Couso, en Pontevea..." ya que "técnicamente es inviable". De ahí que, aun sin descartar de plano la posibilidad de la autovía, pida que se estudie si realmente es la mejor alternativa.

Por su parte, Bará consideró que los presupuestos evidencian el "apagón inversor de la Xunta" salvo en Cerdedo-Cotobade (para promocionar ese tipo de figuras). Señaló que en Lalín y Deza, las enmiendas aludirán al CAR, al centro de día, al polígono industrial, a abastecimientos y a parcelarias. En A Estrada, habrá que priorizar. Pero a priori, saneamientos y Cidade do Moble se llevarán la palma así como la petición de mejora de la comunicación con Santiago. El Bloque tratará así de salir de la situación de "discriminación y olvido" que entiende que sufre la zona al no contemplarse inversiones para promoción económica, ordenación de los montes, patrimonio cultural y natural. "No es de recibo que la inmensa mayoría del rural esté sin saneamiento", opinó Magariños, después de que Camba dijese que los presupuestos contemplados para la zona son "insuficientes, nulos" y "nos dejan en debilidad y precariedad".