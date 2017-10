Una presentación en medio del 'procés'

James Sosa, escritor peruano afincado en Lalín, presentó el pasado viernes 20 de octubre su último libro titulado Gracias a ti soy quien soy... en un acto que tuvo lugar en la prestigiosa librería barcelonesa Alibri. Sin embargo, la convulsa situación catalana hizo que el evento no contara una mayor afluencia de público, tal y como ayer reconocía el propio autor. "A la misma hora de la presentación se convocó por WhatsApp una supuesta manifestación en el centro de Barcelona, y eso hizo que mucha gente no viniera", recordó Sosa. A pesar de todos los inconvenientes el escritor pudo firmar más de 300 ejemplares, y no dudaba en dar su visión sobre lo que sucede en tierras catalanas. "Tengo claro de que yo hubiese resuelto esto de otra manera. Antes del 1 de octubre, me hubiese sentado con los políticos catalanes y habría hecho un pacto fiscal similar al que Italia similar al que Italia ha hecho con el Venetto; les habría dado una tajada más grande y con esto los catalanes habrían estado tranquilos", señaló el propio Sosa. Además, recordó que "la comunidad autónoma que más libros compra en España es Cataluña, pero desgraciadamente con el tema este de la independencia, las ventas se han visto muy afectadas, llegando a que las ventas de mis libros caigan un 30 por ciento".

En cuanto a su nueva producción literaria, el limeño subrayó que "es un éxito de ventas en España, y gracias a eso está dentro del Top Ten de ventas de libro de autoedición en el país". Sosa subrayó que el libro "está basado al cien por cien en hechos reales, los cuales están contados por sus propios protagonistas. Está escrito de manera coloquial para que sea un libro fácil de entender y de leer". El libro, que tiene un precio de 16 euros, y los que quieran hacerse con un ejemplar firmado tienen que enviar un mensaje privado en la página de Facebook "En busca de tu mirada, entrando por debajo de tu piel" o un correo a la dirección returnjames@yahoo.es, además también se puede adquirir en los distintos puntos de venta repartidos por el territorio nacional que distribuyen las obras de este peruano afincado hace tiempo en tierras dezanas.

Por último, Sosa destacó que su página de Facebook "es en la actualidad la más grande en Galicia dedicada al mundo de la literatura, y una de las 20 más importantes de toda España, con sus casi 165.000 seguidores y casi dos millones de visitas por semana". El autor también quiso enfatizar el dato de que, aunque sus ventas decayeron en tierras catalanas, "en países como México, Estados Unidos, Australia, Alemania, Francia y otros más de Latinoamérica, la venta está siendo muy buena, y eso a pesar de que en algunos de estos países han ocurrido recientemente desastres naturales como huracanes o terremotos". James Sosa enfatizó sobre su nuevo trabajo añadiendo que "fue creado para que quienes lo lean se den cuenta de lo fuertes y extraordinarios que pueden llegar a ser si toman la decisión de serlo". Está prevista una presentación oficial en Lalín, en noviembre, con la actuación de la cantante Débora Pichel.