Lamazares critica que se usen las redes sociales para nombrar algunas calles de Rodeiro

El concejal nacionalista, Alberte Lamazares critica la forma de participar para sugerir nombres para varias calles de Rodeiro. El edil considera que las diferentes formas que hay para dar las alternativas, entra las que destaca las redes sociales "no es la manera correcta". Considera que en vez de eso, la comisión debería preguntar a los propios vecinos que viven en una determinada vía como les gustaría que se llame. "Ellos son los que más van a convivir con el nombre", especifica.

Lamazares, critica al alcalde, Luis López, por la manera de realizar las cosas. "Esto es como la votación de Rodeiro de Tapas, no se están haciendo bien y no puede ser así", considera. También cree que debe constituirse una comisión "como es debido", para nombrar al callejero. Asimismo, el concejal nacionalista no está muy a favor de que se ponga el nombre de "personajes" que nada tienen que ver con la localidad, sino que se utilicen nombres del patrimonio local.

Por su parte, Xosé Vence, concejal socialista, también critica la comisión a pesar de formar parte de ella. Vence cree que nombrar las calles "es algo muy serio y la comisión no puede haber participación política" que pueda influenciar las opiniones vecinales. El edil tampoco está de acuerdo de utilizar los medios de difusión para la campaña de participación como se está haciendo. "Hay mucha gente que no tiene facebook ni internet y estas personas no podrán participar como se está haciendo", indica Vence, que no ve fructífera esta campaña. Asimismo espera que la comisión se active para poder determinar las decisiones cuanto antes.