Cuiña cree que la moción del PP por los incendios busca "diluir las responsabilidades de la Xunta"

Música contra la devastación incendiaria | El Salón Teatro de Lalín albergó ayer el primer encuentro de la banda del Grado Profesional del Conservatorio de Música. El concierto estuvo enmarcado en el contexto de los incendios que asolaron Galicia durante el presente mes. Las obras interpretadas narraron de algún modo el proceso de devastación sufrido por los montes. Bajo el programa Lumes nunca máis, la banda interpretó A Discovery Fantasy (Jan de Haan), Goddess of Fire (Steven Reineke), October (Eric Whitacre) e Inferno, de La Divina Comedia (Robert W. Smith). Como novedad, alumnos voluntarios contrastaron las sensaciones de la música con otras pinceladas artísticas escogidas por ellos mismos.

El alcalde de Lalín ve en la moción presentada por el Partido Popular a raíz de la última ola de incendios forestales un intento de "diluir las responsabilidades de la Xunta". "Nosotros presentamos una moción sobre la falta de medidas por parte de la Xunta ante la ola incendiaria, el despido de los brigadistas, y rápidamente el PP presenta otra" en la que insta a "todas las administraciones" a tomar medidas", expone Rafael Cuiña. Y añade que a día de hoy (por ayer), "solo ha habido dos detenidos, un señor y una señora mayor, por descuidos, pero no se sabe nada de ese terrorismo medioambiental del que hablan muchos", si bien matiza que él también cree que "hay mucho de eso".

El regidor critica al PP por presentar un texto en el que intenta "diluir" el asunto y meter una vez más a la Diputación en una política, como la forestal, en la que carece de responsabilidades. "La gente no es tonta y sabe que las competencias son exclusivas de la Xunta de Galicia, y que no estuvo a la altura de las circunstancias y que es la responsable política de lo sucedido", declaraba ayer Cuiña en una entrevista en Radio Lalín. "Ellos quieren rebajar la tensión contra la Xunta", añade. Y sostiene que los propios bomberos forestales no son partidarios de crear brigadas municipales, tanto por la falta de preparación de sus miembros como por la "descoordinación". "Y habrá que fiarse de quienes saben", subraya, al tiempo que apuesta por "sentarse y hablar de un gran pacto forestal" en el ámbito autonómico, que incluya parar "la invasión del eucalipto".

En declaraciones a la emisora municipal, el alcalde volvió a denunciar la "inversión cero" prevista por la Xunta para Lalín en sus presupuestos de 2018. "Se ríen de nuevo de los lalinenses", afirma. Lamenta que el PP "se agarre a partidas para parcelarias que llevan más de veinte años en marcha o las de FP de todos los años". "No sabemos nada de sanidad pública, del edificio de Medio Rural, de infraestructuras...", señala Cuiña. "El PP defiende al PP y el alcalde, a los vecinos", proclama.