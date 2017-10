Castaña, la mejor disculpa para la fiesta

Para saber si habrá o no buena cosecha de castañas, los ourensanos no guiamos por el refranero de "en agosto arder y en septiembre beber". Así que, vista la tremenda sequía del mes pasado, es evidente que la recolección dista de ser las mejores. Pero no importa, porque siempre se juntarán castañas para un magosto, aunque los comensales toquen a menos por cabeza. Así que desde este fin de semana y aprovechando el puente festivo de Todos los Santos, la comarca estará en una vorágine de celebraciones hasta el 11 de noviembre, día de San Martiño y la jornada, por antonomasia, en la que deben probarse las castañas con vino nuevo (sí, otra costumbre ourensana extendida al mundo).

Pero centrémonos en Deza. Hoy, los mayores de A Bandeira tienen una cita en su local social, entre las 18.00 y las 21.00 horas. El sabor de las castañas asadas se conjugará con la música en directo de Suso de Melide, un habitual de los eventos para los vecinos más veteranos de Deza. Sin salir de Silleda, la parroquia de Breixa celebra mañana sábado su 18ª Festa da castaña, que organiza la Asociación Cultural O Breixo. La velada comenzará a las 21.30 horas en el campo de la fiesta y el menú ofrece, además, panceta, postre, pan, vino y café.

Ya de cara al puente festivo, el Concello de Lalín programa un magosto con música el día 31, en la Praza da Igrexa. Se conocerán más datos durante las próximas jornadas.

El sábado 4 de noviembre, el centro social de la parroquia silledense de Laro acoge un magosto a partir de las 21.00 horas. Habrá también empanada, lacón asado, queso y vino, además del delicioso manjar. En cuanto a Vila de Cruces, el Concello decidió aplazar su XXVI Festa da Castaña, que suele ser el 4 de noviembre, al 17 del mismo mes. Se tomó esta decisión porque el 17 cae en viernes y el mercadillo de esa jornada suele atraer más público que en un sábado. La organización señala que se prepararán en torno a 300 kilos de castañas asadas. Igual que en otros años, habrá diversos puestos de venta de productos de huerta y artesanales en la Praza Juan Carlos I, donde se realizará la degustación.