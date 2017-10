La AED lanza una campaña para llegar a los 400 socios y alcanzar la "autosuficiencia"

La Asociación de Empresarios de Deza (AED) presentó en el día de ayer diferentes actividades que pondrá en marcha. La primera de ellas es una campaña de captación de socios con la que espera ampliar notablemente sus miembros. También hizo público el lugar y cuando se celebrará la IX Xuntanza Empresarial en la que se entregarán los Premios AEDeza. Ésta será en el Restaurante Parrillada Agolada el día 11 y marcará el inicio de las actividades que se programarán por el 25 aniversario del colectivo dezano.

La campaña de captación de socios ya ha comenzado y se desarrollará por diferentes vías. Por un lado tanto directiva como demás miembros realizarán un trabajo de captación que será apoyado por folletos explicativos de los beneficios de la integración comercial. Por otro, se realizará un trabajo de información por redes sociales que complementará al trabajo de campo. En este sentido, la AED ya ha difundido un vídeo promocional en el que explica las ventajas de pertenecer al colectivo, así como los pasos a seguir para formar parte. Este trabajo audiovisual ya se puede ver en las redes sociales del colectivo empresarial bajo el lema 5 razóns para afiliarse á AED.

En la presentación de la campaña, el presidente de la asociación, Antonio Lamas, acompañado por el vicepresidente, David Campos, y la secretaria, Mª Jesús García, explicó el motivo por el que se inicia esta campaña. Lamas indicó que en la última asamblea general se debatió la posibilidad de subir la cuota de los socios "porque consideramos que la asociación tiene que ser autosuficiente para sus gastos y no podemos depender de posibles subvenciones que vengan o no". Sin embargo, en la última junta se llegó al consenso de que no e iban a subir las cuotas de los socios. Entonces para mantener los gastos fijos de la asociación se buscó otra solución: El incremento de socios. Una apuesta de la AED con la que se muestra "muy optimista", reconoce el presidente. Por eso, con esta iniciativa quieren pasar de los 340 miembros actuales a los 400 a finales de este año. En este instante la asociación tiene los mismos asociados que en 2003, once años después de su creación. Entre los objetivos a conseguir está la difícil tarea de llegar a los 500 socios que se alcanzaron en su mejor momento, en el 2007, antes de que se iniciase la crisis económica.

Lamas pide la colaboración de todos lo socios para "que cada uno de ellos anime al vecino que pueda pertenecer a la asociación", pues considera que esto tuvo buen resultado en el Polígono de Lalín 2000, donde en la actualidad prácticamente todas las empresas forman parte del colectivo. "Todos unidos vamos mucho mejor que por separado y podemos hacer muchas más cosas", reconoce el presidente.

Estas cincos razones para afiliarte que recoge el colectivo tanto en el vídeo como en los folletos se resumen en: formación, empleo, convenios, instalaciones y asesoramiento. En cuanto a la formación, la AED desarrolló 31 acciones formativas en las que participaron 471 alumnos, con cursos para trabajadores, directivos y desempleados. Asimismo, los socios del colectivo pueden beneficiarse de situaciones más ventajosas gracias a los convenios con empresas como Repsol o Abanca. Hay un total de 34 convenios activos. Lamas asegura que en el 2016 fueron 62 las empresas que utilizaron las instalaciones para actividades particulares. Además, destaca los servicios de consultoría, con la primera sesión gratuita con expertos en el campo jurídico y en el campo fiscal, así como las campañas comerciales como la Noite Branca o el Black Friday que está teniendo gran éxito. Sin olvidarse de actividades promovidas por la asociación como Deztápate o los Bocadiños do cocido, entre otras.