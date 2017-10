10.000 personas para Os Tonechos el 3 de febrero

Rafael Cuiña mantiene su oferta al exalcalde y portavoz del PP, José Crespo, para abordar en conjunto la programación de la 50ª Feira do Cocido, que se celebra el 4 de febrero del año que viene. Anuncia que la próxima semana se pondrá en contacto con el PP para iniciar la colaboración. En todo caso, no tiene muy clara la predisposición de su antecesor. "Dice que si, pero luego me insulta directamente -afirma el actual regidor-. A veces tengo la sensación de hablar con niños de 15 años que lloran porque les quitan el balón".

Uno de los eventos que se prevén más multitudinarios dentro de la programación del Cocido es la actuación de despedida de Os Tonechos, fijada para el sábado 3 de febrero. "La previsión que manejan ellos es de 10.000 personas", apunta el alcalde. Por tanto, se dan por seguras dos sesiones en el Lalín Arena. En cuanto al coste de las entradas, entiende que será "testimonial", si bien "todavía no nos hemos sentado a hablar de los detalles", señala.

Padrón municipal

A pesar de que las previsiones municipales arrojan una población de 20.110 vecinos para el 1 de enero, el alcalde admite estar "en tensión" por un asunto "que no permite bajar la guardia". En todo caso, se felicita por "un trabajo ingente" de su gobierno para lograr subir el censo año a año. Eso si, le llama la atención que "todavía hay muchos lalinenses empadronados en Dozón".