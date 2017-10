La Xunta acepta la cesión de una parcela en A Baiuca para construir el centro de salud de A Estrada

El Consello da Xunta acaba de autorizar la aceptación de la cesión de terrenos para la construcción del nuevo centro de salud de A Estrada. El gobierno autonómico presidido por Alberto Núñez Feijóo acepta así la cesión por parte de la administración local estradense de una parcela de 4.262 metros cuadrados para la construcción de esta infraestructura sanitaria.

No fue la única cesión de este tipo a la que le acaba de dar luz verde el Gobierno gallego. También autorizó la aceptación de suelo municipal para construir un nuevo centro de salud en Paderne de Allariz. Fuentes de la Xunta de Galicia hicieron notar que "en ambos casos, la Consellería de Sanidade ya cuenta con los proyectos contructivos y tiene previsto sacar la licitación de las obras en próximas fechas".

La aceptación de los terrenos para el nuevo ambulatorio de A Estrada supone un paso más hacia la concreción de esta ansiada infraestructura. Llega después de que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) solicitase la pasada semana la oportuna licencia municipal. Entonces, el alcaldede A Estrada, José López Campos, indicó que el objetivo es que la Xunta lo licite antes de final de año. Es lo que ya prometió el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, cuando en mayo de 2015 visitó el ambulatorio y se comprometió a impulsar la construcción de uno nuevo, urgiendo a la administración local a poner a su disposición los terrenos necesarios para hacerlo.

El proyecto está encauzado, subrayan Concello y Xunta. La construcción del nuevo centro de salud de A Estrada se realizará en una parcela de bolsa de suelo de uso dotacional que el Concello creó en A Baiuca, tras crear un nuevo estadio en las inmediaciones de la piscina climatizada de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) y derribar el viejo estadio municipal. De este modo, el Concello conseguía terrenos adecuados para albergar infraestructuras como el propio centro de salud o la nueva guardería pública, actualmente en construcción.

Para construir el nuevo centro de salud de A Estrada se necesitará una inversión de 4,6 millones, de los que, según el munícipe estradense, los presupuestos autonómicos para 2018 ya reservan 1,2 millones. En cuanto al plazo de ejecución de la obra está cifrado en 17 meses.

Es una infraestructura muy deseada, que busca estar al nivel del personal del actual centro de salud de A Estrada que, pese a que las notables limitaciones de sus actuales instalaciones (con barreras arquitectónicas y otras deficiencias a todas luces muy mejorables), acaba de conseguir su tercer Premio Best In Class como mejor centro de salud de España en tan solo 4 años.