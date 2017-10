El silledense acusado de vender cannabis deberá abonar una multa de 15.500 euros

El silledense acusado de un delito contra la salud pública por la distribución de cannabis aceptó ayer una condena de dos años de prisión y una multa de 15.527 euros, cantidad igual al beneficio que se calcula que podría haber obtenido con la venta ilegal de drogas. La pena de cárcel se suspendió durante su duración con la advertencia de que no puede cometer ningún otro delito durante ese periodo. El juicio se celebró en la sección sexta de la Audiencia de A Coruña, sita en Santiago. El acusado aceptó el acuerdo a que llegaron su defensa y la fiscal, que redujo a dos años y seis meses la pena inicial de cárcel que había pedido de cinco años y nueve meses (cuatro años y tres meses por un delito contra la salud pública y un año y seis meses por la tenencia ilícita de armas de fuego). La acusación pública, de este modo, no recurrirá la sentencia, por lo que ésta pasa a ser firme.

Los hechos se remontan al 13 de enero de 2016, cuando los funcionarios policiales interceptan a B.B.R., mayor de edad y con antecedentes penales cancelables pero no cancelados, cuando circulaba en coche por la localidad de Santa Cruz de Ribadulla (Vedra), donde reside. El varón hizo una parada en la localidad silledense de Lamela, hasta que los policías lo pierden de vista. Es interceptado de nuevo una hora después, cuando conducía por la N-525 en dirección a Santiago, hasta llegar de nuevo a Lamela. En este punto logra esquivar a un vehículo policial que realizaba labores de vigilancia y seguimiento. Emprende, según el escrito de la fiscal, "una veloz huida", aunque finalmente se localiza y detiene en la salida de la AP-53 en Santa Cruz de Ribadulla. En el momento de su arresto el acusado portaba un envoltorio de plástico con 99,9 gramos de cocaína, así como 185 euros en moneda fraccionada, procedente de anteriores ventas de sustancias estupefacientes. Al registrar el vehículo, los agentes hallaron una bolsita de cogollos de cannabis, con un peso de 3,49 gramos. Posteriormente y en presencia de su abogado, el detenido permitió el registro de su vivienda como de la nave donde cultivaba y guardaba las sustancias. En la nave se encontraron cuatro tarros de cristal con cogollos de cannabis; dos recipientes con fenacetina/lidocaína (se usa para alterar la cocaína); 59 plantas de cannabis de diferentes alturas; dos balanzas de precisión; una prensa hidráulica con su molde; un ventilador industrial; nueve lámparas de calor y recortes plásticos para distribución de las drogas. En cuanto a la vivienda, se incautó una pistola automática Walter, modelo 4 del calibre 7,65 milímetros, y una caja con 50 cartuchos del mismo calibre. El acusado carecía de licencia de armas, y en este sentido el fiscal decidió rebajar la pena de un año y seis meses a un año al entender que no se presumía que fuese a ser utilizada. La acusación pública también rebaja a un año y seis meses su petición por un delito contra la salud pública porque según un informe de toxicidad que se le practicó durante el proceso judicial el acusado superó su adicción al cannabis y a l cocaína, y en el momento de la comisión del delito no se encontraba en sus facultades cognitivas plenas por los efectos de aquéllas. A día de hoy, el acusado está pendiente de que se le formalice un contrato de trabajo.