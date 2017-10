"Antes de escribir hai que vivir... e é o que fixen"

"Lin moito e vivín moito. Non sei onde lin que antes de escribir había que vivir... e é o que fixen", sinala Mario Franco Rodríguez. Naceu en Santiago de Compostela, cidade na que estudou. Vigo e Madrid tamén son escenarios da súa vida, ao igual que os mares de medio mundo, pois navegou en barcos bacallaeiros. Estivo emigrado en Venezuela durante dez anos e agora reside na parroquia estradense de Rubín. Alí recoñecía a última hora da tarde de onte sentirse "sorprendido" pola concesión do premio, aínda que defende que "sempre escribín en galego", se ben ten algúns textos tamén en lingua castelá. Xa xubilado, continúa producindo textos. Agora está centrado na creación de "Os asesores", a súa primeira obra de teatro, unha "sátira sobre as orixes das guerras", explica.