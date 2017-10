Crespo accede a colaborar con el alcalde para la 50ª Feira do Cocido

El portavoz del PP de Lalín, José Crespo, está dispuesto a colaborar con la organización de la Feira do Cocido, aunque asegura que el ofrecimiento del alcalde, Rafael Cuiña, de la semana pasada no se ha concretado en ningún contacto. En declaraciones a una radio local, valoró que Cuiña respetase sus méritos en la cita que en febrero cumplirá 50 años de historia, pero lamentó que por un lado le dedicase palabras de respeto y cordiales y acto seguido dijese que quizá en su caso no contaría con la oposición para abrir esta vía de colaboración; es decir un ofrecimiento que el PP no haría. "Su cinismo no puede llegar a esos límites".

Puso de manifiesto que durante su etapa en la Alcaldía siempre invitó a los grupos de la oposición a tomar parte en los actos del Cocido, algo que siempre declinaron. "De este señor no me espero nada porque es un mentiroso compulsivo y tenía que hacérselo mirar, porque miente constantemente", declaró sobre la cesión de los útiles para la recuperación de la Encomenda, suprimida por el actual gobierno.