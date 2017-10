El BNG de Rodeiro critica que no se convoque el pleno "como lo estipula la propia ley"

La afrenta entre el concejal nacionalista de Rodeiro, Alberte Lamazares y el alcalde, Luis López continúa. Y en esta ocasión es por culpa de la convocatoria de la sesión plenaria del Concello. En concreto de la no convocatoria, pues el pleno debe celebrarse el próximo lunes -el último lunes de mes par- pero la convocatoria no ha llegado a la oposición, algo que critica Lamazares.

El edil nacionalista considera que esto es "grave" porque no se convoca "tal y como estipula la propia ley". Lamazares denuncia que el regidor criticó la reclamación del nacionalista por la modificación de crédito que iba a realizarse, "pero ahora parece que la urgencia no es tal". Vuelve a responsabilizar al primer edil de la situación e indica que "es mentira que pudiera presentar el día 31 justificante de obra cuando no se había concedido, por tanto sin reclamación o con ella no e podría conseguir la ayuda".