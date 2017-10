Carme Pérez Vaquero entrou en contacto co galeguismo a partir de 1979, ano no que comezou a traballar como funcionaria no Concello de Redondela, onde coñeceu ao político e intelectual Xosé González Martínez. "Entramos á vez e a través del púxenme en contacto co tema da lingua e co galeguismo", pasando a formar parte de varios colectivos, entre eles, a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística. "A asociación impulsou os servizos de normalización lingüística nos concellos, entre eles, no da Estrada, primeiro con Manolo Campos e despois con Valentín García", explica. "O traballo que facemos é colectivo, non individual. O premio quero compartilo cos compañeiros do colectivo Galeguizar Galicia. Son moitos os que están traballando en prol da normalización do idioma en moitos ámbitos da sociedade", apunta. Pérez recoñece que "aínda hai moito traballo por facer" a prol da normalización la lingua galega. No próximo mes de novembro, no seo do colectivo ao que pertence, levarán a cabo o Día da Restauración da Memoria Lingüística, convocando á xente nos cemiterios. "É curioso, porque nos camposantos non hai lápidas en galego", sinala.