Premian al centro de salud de A Estrada como el mejor de España por tercera vez en 4 años

El centro de salud de A Estrada acaba de ganar el XII Premio Best In Class que le acredita como el mejor de España por tercera vez en los últimos cuatro años. Su jefe de Servizo de Atención Primaria, Juan Sánchez Castro, recibió el galardón ayer en una gala celebrada en Sevilla, a la que acudió junto a la gerente de Xestión Integrada de Santiago, Eloína Núñez; al jefe de Servizo de Cardioloxía de de la XXIS, Ramón González Juanatei; a la responsable de Neonatoloxía, Luz Couce; y a la jefa de Servizo de Farmacia, Chus Lamas. Mientras que el centro de salud de A Estrada y los servicios hospitalarios de Neonatoloxía y Cardioloxía eran premiados de nuevo en sus categorías como los mejores de España por los prestigiosos Premios Best In Class que ya habían logrado con anterioridad, el servicio de farmacia hospitalaria recibía un reconocimiento especial a la formación.

También el Complexo Hospitalario de Santiago; los servicios de Microbiología, Nefroloxía y Patoloxía Dixestiva; así como las unidades de Nutrición Clínica y Enfermidades Infecciosas de Pediatría de la XXIS quedaron finalistas, situándose entre los 5 primeros clasificados en España en los Premios Best In Class que anualmente promueven el diario de información sanitaria Gaceta Médica y la cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos.

"Ganar un año es difícil; ganar dos, sumamente difícil; y tres, extraordinariamente difícil", hizo notar Sánchez Castro al recoger el galardón Excelencia en Atención Primaria en atención al paciente. "Solo se puede conseguir gracias al esfuerzo y a la motivación de todos mis compañeros", remarcó. Les felicitó antes de agradecer el "apoyo constante y continuo" de la Xerencia de Santiago y el papel de las gerencias de Pontevedra y de A Coruña. Puso en valor los Premios Best In Class como herramienta de gestión que, con objetividad, "nos permiten mejorar".

En su opinión, lograr el tercer Premio Best In Class "es un éxito sostenido que solo se logra si todos los miembros del equipo tienen talento y motivación, trabajan conjuntamente y hay liderazgo". "Ganamos porque no nos contentamos con cumplir los acuerdos de gestión", consideró.

Similar diagnóstico realizan miembros recién llegados y ya exmiembros del equipo humano del centro de salud de A Estrada. Así, a punto de cumplir dos años en el centro, su coordinadora de Enfermería, Maite Matalobos, subraya que es el equipo humano de A Estrada lo que le ha hecho ganar. "Tenemos un equipo muy bueno", subraya. La "gran veteranía" de quienes se jubilan se suple con "gente muy válida, muy bien formada y con ganas de adquirir más" conocimientos. Todos buscan que el paciente "esté controlado", se suman a numerosos estudios de investigación y hacen lo que pueden en unas infraestructuras deficitarias que esperan mejorar con el nuevo centro de salud. Pero, además, los pacientes "son muy colaboradores, se fían mucho de sus médicos" y esto redunda en su salud y en su satisfacción.

Esta ronda el 96%. Tal vez por que, como relata Luis Pérez, personal de Servizos Xerais del centro, en lo que este destaca es en su "implicación" en estudios de investigación y en "proyectos de mejora de la vida saludable de toda A Estrada", como el plan de salud local que acaba de definir. Los profesionales tratan de "instaurar programas de mejora de la vida diaria de los pacientes". Y valoran "el trabajo en equipo" y los retos de mejora en infraestructura, organización y gestión "hacia dentro y hacia el usuario". Por eso, se implantó el sistema de reorganización de las citas del laboratorio, a propuesta suya.

Y es que, según la auxiliar de Enfermería lalinense Luisa Fernández, en el centro de salud de A Estrada -en el que trabajó hasta hace apenas 20 días- "hay organización y un muy buen equipo". Se "valora el trabajo de cada uno". Es un trabajo "constante, disciplinado" que redunda en la salud de los pacientes, a los que se le hace un seguimiento. Y si el equipo es "fenomenal", remarca que la Sánchez Castro también lo es. "siempre está en vanguardia".

Coincide plenamente la que fuera farmacéutica del centro entre 2010 y 2015, Mar Ferro. "En A Estrada hay un liderazgo muy fuerte y un equipo muy bueno e implicado en todo". Además, ve "un enfoque hacia el paciente, hacia su seguridad y a que quede contento". Y la "organización interna", motiva mucho más al personal. El de A Estrada se implica en estudios de investigación. "Hay mucha formación" y ello les da "una visión más amplia. Les proporciona retos y les permite "mejorar la vida de la gente".